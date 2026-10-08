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Телевизор Samsung QE65LS03HAUXPY купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE65LS03HAUXPY

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Телевизор Samsung QE65LS03HAUXPY - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE65LS03HAUXPY - фото 1
  • Телевизор Samsung QE65LS03HAUXPY - фото 2
  • Телевизор Samsung QE65LS03HAUXPY - фото 3
  • Телевизор Samsung QE65LS03HAUXPY - фото 4
  • Телевизор Samsung QE65LS03HAUXPY - фото 5
  • Телевизор Samsung QE65LS03HAUXPY - фото 6
  • Телевизор Samsung QE65LS03HAUXPY - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
134 560 руб. 
В наличии
Код товара: 751290
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор Samsung QE65LS03HAUXPY
134 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
4 HDMI, 3 USB, RJ-45 (Ethernet), CI+/PCMCIA, оптический S/PDIF, RS-232C, 2 антенных входа
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
215
Страна производитель
Египет
Вес, г.
5

Описание товара Телевизор Samsung QE65LS03HAUXPY

Samsung QE65LS03HAUXPY — это 65-дюймовый 4K-телевизор серии The Frame на платформе Tizen с подсветкой Mini LED и технологией QLED. Частота обновления до 240 Гц, поддержка технологий ALLM, VRR и FreeSync Premium. Модель имеет четырехканальную аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и технологией отслеживания звука, оснащена четырьмя портами HDMI 2.1, тремя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE65LS03HAUXPY




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Характеристики
Бренд
Samsung
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
4 HDMI, 3 USB, RJ-45 (Ethernet), CI+/PCMCIA, оптический S/PDIF, RS-232C, 2 антенных входа
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
215
Страна производитель
Египет
Описание
Samsung QE65LS03HAUXPY — это 65-дюймовый 4K-телевизор серии The Frame на платформе Tizen с подсветкой Mini LED и технологией QLED. Частота обновления до 240 Гц, поддержка технологий ALLM, VRR и FreeSync Premium. Модель имеет четырехканальную аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и технологией отслеживания звука, оснащена четырьмя портами HDMI 2.1, тремя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Samsung QE65LS03HAUXPY - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 134560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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