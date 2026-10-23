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Ключ разводной Matrix 15501, 150 мм купить с доставкой в Москве
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Ключ разводной Matrix 15501, 150 мм

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Ключ разводной Matrix 15501, 150 мм - фото 1
Ключ разводной Matrix 15501, 150 мм - фото 2
Ключ разводной Matrix 15501, 150 мм - фото 3
Ключ разводной Matrix 15501, 150 мм - фото 4
Ключ разводной Matrix 15501, 150 мм - фото 5
Ключ разводной Matrix 15501, 150 мм - фото 6
Ключ разводной Matrix 15501, 150 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь 45
Максимальное раскрытие губок, мм
18
Длина, мм
150
  • Ключ разводной Matrix 15501, 150 мм - фото 1
  • Ключ разводной Matrix 15501, 150 мм - фото 2
  • Ключ разводной Matrix 15501, 150 мм - фото 3
  • Ключ разводной Matrix 15501, 150 мм - фото 4
  • Ключ разводной Matrix 15501, 150 мм - фото 5
  • Ключ разводной Matrix 15501, 150 мм - фото 6
  • Ключ разводной Matrix 15501, 150 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744190
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ключ разводной Matrix 15501, 150 мм
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал
сталь 45
Максимальное раскрытие губок, мм
18
Длина, мм
150
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х1
Вес, г.
160

Описание товара Ключ разводной Matrix 15501, 150 мм

Разводной ключ Matrix 15501 длиной 150 мм используется для монтажа и демонтажа крепежных элементов. Заменяет собой целый комплект обычных гаечных ключей. Губки можно разводить на точно заданное расстояние, что позволяет захватывать детали различного размера. Разводной ключ пригодится для проведения слесарных, сантехнических, ремонтных работ.

Преимущества

  • Прочность — ключ изготовлен из высококачественной углеродистой стали 45 и прошел селективную закалку.
  • Коррозионная стойкость — фосфатное покрытие защищает червячный винтовой механизм от воздействия влаги.
  • Точность выполняемых работ — на губках имеется градуировка и точечная риска.
  • Эргономичность — обливная рукоятка удобно ложится в руку и имеет отверстие для подвесного хранения.



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Отзывы о товаре Ключ разводной Matrix 15501, 150 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
сталь 45
Максимальное раскрытие губок, мм
18
Длина, мм
150
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Разводной ключ Matrix 15501 длиной 150 мм используется для монтажа и демонтажа крепежных элементов. Заменяет собой целый комплект обычных гаечных ключей. Губки можно разводить на точно заданное расстояние, что позволяет захватывать детали различного размера. Разводной ключ пригодится для проведения слесарных, сантехнических, ремонтных работ.

Преимущества

  • Прочность — ключ изготовлен из высококачественной углеродистой стали 45 и прошел селективную закалку.
  • Коррозионная стойкость — фосфатное покрытие защищает червячный винтовой механизм от воздействия влаги.
  • Точность выполняемых работ — на губках имеется градуировка и точечная риска.
  • Эргономичность — обливная рукоятка удобно ложится в руку и имеет отверстие для подвесного хранения.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ключ разводной Matrix 15501, 150 мм - по цене 320 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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