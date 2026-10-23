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Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм купить с доставкой в Москве
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Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм

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Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 1
Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 2
Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 3
Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 4
Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 5
Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 6
Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 7
Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 8
Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 9
Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 10
Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 11
Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 12
Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
плоский
Материал
сталь 45
Длина, мм
380
  • Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 1
  • Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 2
  • Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 3
  • Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 4
  • Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 5
  • Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 6
  • Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 7
  • Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 8
  • Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 9
  • Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 10
  • Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 11
  • Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 12
  • Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743800
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм
970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
плоский
Материал
сталь 45
Длина, мм
380
Комплектация
Лом-гвоздодер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х7х6
Вес, г.
750

Описание товара Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм

Плоскопрофильный лом-гвоздодер Gross 25255 размером 380 х 35 х 8 мм, — ручной рычажный инструмент, применяемый для извлечения забитых гвоздей. Благодаря плоскому профилю инструмент справляется даже с глубоко сидящим крепежом. Лом-гвоздодер будет полезен на строительной площадке, при проведении ремонта построек и помещений, пригодится также дома, в гараже или на даче.

Преимущества

  • Прочность — инструмент из кованой среднеуглеродистой стали С45 выдерживает высокие нагрузки.
  • Надежность — рабочие поверхности закалены до твердости 45-50 HRC, что предотвращает их преждевременный износ.
  • Защита от разрушения — на инструмент нанесен антикоррозийный состав..
  • Малый вес 779 г — лом удобен в хранении и транспортировке.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GROSS
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
плоский
Материал
сталь 45
Длина, мм
380
Комплектация
Лом-гвоздодер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоскопрофильный лом-гвоздодер Gross 25255 размером 380 х 35 х 8 мм, — ручной рычажный инструмент, применяемый для извлечения забитых гвоздей. Благодаря плоскому профилю инструмент справляется даже с глубоко сидящим крепежом. Лом-гвоздодер будет полезен на строительной площадке, при проведении ремонта построек и помещений, пригодится также дома, в гараже или на даче.

Преимущества

  • Прочность — инструмент из кованой среднеуглеродистой стали С45 выдерживает высокие нагрузки.
  • Надежность — рабочие поверхности закалены до твердости 45-50 HRC, что предотвращает их преждевременный износ.
  • Защита от разрушения — на инструмент нанесен антикоррозийный состав..
  • Малый вес 779 г — лом удобен в хранении и транспортировке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - по цене 970 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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