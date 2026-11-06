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Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25235, 900х29х15 мм купить с доставкой в Москве
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Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25235, 900х29х15 мм

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Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25235, 900х29х15 мм - фото 1
Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25235, 900х29х15 мм - фото 2
Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25235, 900х29х15 мм - фото 3
Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25235, 900х29х15 мм - фото 4
Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25235, 900х29х15 мм - фото 5
Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25235, 900х29х15 мм - фото 6
Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25235, 900х29х15 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
овальный
Материал
сталь
Длина, мм
900
  • Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25235, 900х29х15 мм - фото 1
  • Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25235, 900х29х15 мм - фото 2
  • Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25235, 900х29х15 мм - фото 3
  • Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25235, 900х29х15 мм - фото 4
  • Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25235, 900х29х15 мм - фото 5
  • Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25235, 900х29х15 мм - фото 6
  • Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25235, 900х29х15 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743789
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25235, 900х29х15 мм
1 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
овальный
Материал
сталь
Длина, мм
900
Комплектация
Лом-гвоздодер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х10х5
Вес, кг.
2.92

Описание товара Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25235, 900х29х15 мм

Усиленный лом-гвоздодер Matrix 25235 размером 900 х 29 х 15 мм предназначен для демонтажа различных конструкций. Им можно извлекать гвозди, разбирать ограждения и деревянную тару, демонтировать старую обшивку стен или крыши. Тело инструмента имеет овальную форму, поэтому выдерживает повышенные нагрузки. Лом-гвоздодер необходим на строительной площадке, пригодится также и в быту.

Преимущества

  • Оптимальное соотношение прочности и твердости — лом-гвоздодер изготовлен из кованой инструментальной стали 50.
  • Устойчивость к деформациям при нагрузках — рабочие части закалены до твердости 42-44 HRC.
  • Защита от разрушения — на инструмент нанесено антикоррозийное покрытие.



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Отзывы о товаре Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25235, 900х29х15 мм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
овальный
Материал
сталь
Длина, мм
900
Комплектация
Лом-гвоздодер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Усиленный лом-гвоздодер Matrix 25235 размером 900 х 29 х 15 мм предназначен для демонтажа различных конструкций. Им можно извлекать гвозди, разбирать ограждения и деревянную тару, демонтировать старую обшивку стен или крыши. Тело инструмента имеет овальную форму, поэтому выдерживает повышенные нагрузки. Лом-гвоздодер необходим на строительной площадке, пригодится также и в быту.

Преимущества

  • Оптимальное соотношение прочности и твердости — лом-гвоздодер изготовлен из кованой инструментальной стали 50.
  • Устойчивость к деформациям при нагрузках — рабочие части закалены до твердости 42-44 HRC.
  • Защита от разрушения — на инструмент нанесено антикоррозийное покрытие.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25235, 900х29х15 мм - по цене 1100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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