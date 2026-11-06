Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25235, 900х29х15 мм
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Характеристики
Описание товара Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25235, 900х29х15 мм
Усиленный лом-гвоздодер Matrix 25235 размером 900 х 29 х 15 мм предназначен для демонтажа различных конструкций. Им можно извлекать гвозди, разбирать ограждения и деревянную тару, демонтировать старую обшивку стен или крыши. Тело инструмента имеет овальную форму, поэтому выдерживает повышенные нагрузки. Лом-гвоздодер необходим на строительной площадке, пригодится также и в быту.
Преимущества
- Оптимальное соотношение прочности и твердости — лом-гвоздодер изготовлен из кованой инструментальной стали 50.
- Устойчивость к деформациям при нагрузках — рабочие части закалены до твердости 42-44 HRC.
- Защита от разрушения — на инструмент нанесено антикоррозийное покрытие.
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Усиленный лом-гвоздодер Matrix 25235 размером 900 х 29 х 15 мм предназначен для демонтажа различных конструкций. Им можно извлекать гвозди, разбирать ограждения и деревянную тару, демонтировать старую обшивку стен или крыши. Тело инструмента имеет овальную форму, поэтому выдерживает повышенные нагрузки. Лом-гвоздодер необходим на строительной площадке, пригодится также и в быту.
Преимущества
- Оптимальное соотношение прочности и твердости — лом-гвоздодер изготовлен из кованой инструментальной стали 50.
- Устойчивость к деформациям при нагрузках — рабочие части закалены до твердости 42-44 HRC.
- Защита от разрушения — на инструмент нанесено антикоррозийное покрытие.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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