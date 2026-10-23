Лом-гвоздодер GROSS 25240, двутавровый профиль, 1200х30х17 мм
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Характеристики
Описание товара Лом-гвоздодер GROSS 25240, двутавровый профиль, 1200х30х17 мм
Лом-гвоздодер Gross 25240 размером 1200 х 30 х 17 мм, с двутавровым профилем, используется для извлечения гвоздей. Демонтажная рабочая часть позволяет разбирать деревянную тару, заборы, кровлю и другие конструкции. Также инструмент может применяться в качестве рычага для поднятия и перемещения тяжеловесных грузов: двутавровый профиль устойчив к изгибающим нагрузкам при повороте на 90°. Лом-гвоздодер будет полезен при проведении строительных и ремонтных работ, пригодится также и в домашнем хозяйстве.
Преимущества
- Надежность — лом-гвоздодер изготовлен из кованой стали 65 Mn, обладающей пружинными свойствами, и не ломается при высоких нагрузках.
- Прочность и износостойкость — твердость рабочих частей составляет 42-44 HRC.
- Защита от разрушения — на поверхность инструмента нанесено антикоррозионное покрытие.
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Лом-гвоздодер Gross 25240 размером 1200 х 30 х 17 мм, с двутавровым профилем, используется для извлечения гвоздей. Демонтажная рабочая часть позволяет разбирать деревянную тару, заборы, кровлю и другие конструкции. Также инструмент может применяться в качестве рычага для поднятия и перемещения тяжеловесных грузов: двутавровый профиль устойчив к изгибающим нагрузкам при повороте на 90°. Лом-гвоздодер будет полезен при проведении строительных и ремонтных работ, пригодится также и в домашнем хозяйстве.
Преимущества
- Надежность — лом-гвоздодер изготовлен из кованой стали 65 Mn, обладающей пружинными свойствами, и не ломается при высоких нагрузках.
- Прочность и износостойкость — твердость рабочих частей составляет 42-44 HRC.
- Защита от разрушения — на поверхность инструмента нанесено антикоррозионное покрытие.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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