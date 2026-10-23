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Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25247, 1200х29х15 мм купить с доставкой в Москве
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Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25247, 1200х29х15 мм

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Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25247, 1200х29х15 мм - фото 1
Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25247, 1200х29х15 мм - фото 2
Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25247, 1200х29х15 мм - фото 3
Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25247, 1200х29х15 мм - фото 4
Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25247, 1200х29х15 мм - фото 5
Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25247, 1200х29х15 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
овальный
Длина, мм
1200
  • Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25247, 1200х29х15 мм - фото 1
  • Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25247, 1200х29х15 мм - фото 2
  • Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25247, 1200х29х15 мм - фото 3
  • Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25247, 1200х29х15 мм - фото 4
  • Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25247, 1200х29х15 мм - фото 5
  • Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25247, 1200х29х15 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743798
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25247, 1200х29х15 мм
1 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
овальный
Длина, мм
1200
Комплектация
Лом-гвоздодер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.21х0.1х0.04
Вес, кг.
3.74

Описание товара Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25247, 1200х29х15 мм

Усиленный лом-гвоздодер Matrix 25247 размером 1200 x 29 x 15 мм предназначен для извлечения гвоздей и проведения демонтажных работ. С помощью инструмента можно разбирать деревянные конструкции, снимать старую обшивку стен и крыши, демонтировать оконные и дверные блоки и т.д. Две рабочие части (монтажная лопатка и гвоздодер) позволяют эффективно решать поставленные задачи. Инструмент будет полезен на строительной площадке, а также во время проведения ремонтных работ.

Преимущества

  • Надежность — лом-гвоздодер изготовлен из прочной стали 65Mn методом ковки.
  • Устойчивость к нагрузкам — твердость рабочих частей составляет 42 HRC, что позволяет работать со значительным усилием.
  • Защита от разрушения — антикоррозийное покрытие предохраняет инструмент от образования коррозии.



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Отзывы о товаре Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25247, 1200х29х15 мм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
овальный
Длина, мм
1200
Комплектация
Лом-гвоздодер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Усиленный лом-гвоздодер Matrix 25247 размером 1200 x 29 x 15 мм предназначен для извлечения гвоздей и проведения демонтажных работ. С помощью инструмента можно разбирать деревянные конструкции, снимать старую обшивку стен и крыши, демонтировать оконные и дверные блоки и т.д. Две рабочие части (монтажная лопатка и гвоздодер) позволяют эффективно решать поставленные задачи. Инструмент будет полезен на строительной площадке, а также во время проведения ремонтных работ.

Преимущества

  • Надежность — лом-гвоздодер изготовлен из прочной стали 65Mn методом ковки.
  • Устойчивость к нагрузкам — твердость рабочих частей составляет 42 HRC, что позволяет работать со значительным усилием.
  • Защита от разрушения — антикоррозийное покрытие предохраняет инструмент от образования коррозии.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25247, 1200х29х15 мм - по цене 1490 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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