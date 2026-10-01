Угольник Matrix 32473, 350 мм, алюминиевый, литой
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Характеристики
Длина, мм
350
Толщина, мм
3
Шкала
метрическая
Цвет
серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб.
В наличии
Код товара: 743679
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440 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Длина, мм
350
Толщина, мм
3
Шкала
метрическая
Цвет
серебристый
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х19х1
Вес, г.
210
Описание товара Угольник Matrix 32473, 350 мм, алюминиевый, литой
Алюминиевый литой угольник Matrix 32473 длиной 350 мм используется для проверки и разметки прямых углов во время столярных и отделочных работ. Простой, но незаменимый инструмент повышает точность работы и позволяет получить качественный результат.
Преимущества
- Надежность и долговечность — анодированная поверхность устойчива к коррозии и механическим нагрузкам.
- Удобная эксплуатация — разметка нанесена на полотно с обеих сторон.
- Эргономичность — благодаря желобу на профиле угольник удобно держать в руке.
- Информативная маркировка — на корпус нанесены пиктограммы с обозначением основных характеристик.
- Возможность подвесного хранения — в корпусе имеется специальное отверстие.
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Бренд
MATRIX
Длина, мм
350
Толщина, мм
3
Шкала
метрическая
Цвет
серебристый
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Алюминиевый литой угольник Matrix 32473 длиной 350 мм используется для проверки и разметки прямых углов во время столярных и отделочных работ. Простой, но незаменимый инструмент повышает точность работы и позволяет получить качественный результат.
Преимущества
- Надежность и долговечность — анодированная поверхность устойчива к коррозии и механическим нагрузкам.
- Удобная эксплуатация — разметка нанесена на полотно с обеих сторон.
- Эргономичность — благодаря желобу на профиле угольник удобно держать в руке.
- Информативная маркировка — на корпус нанесены пиктограммы с обозначением основных характеристик.
- Возможность подвесного хранения — в корпусе имеется специальное отверстие.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Угольник Matrix 32473, 350 мм, алюминиевый, литой - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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