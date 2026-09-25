Top.Mail.Ru
Газовая тепловая пушка STEHER SG-25, 18 кВт купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Газовая тепловая пушка STEHER SG-25, 18 кВт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Газовая тепловая пушка STEHER SG-25, 18 кВт - фото 1
Газовая тепловая пушка STEHER SG-25, 18 кВт - фото 2
Газовая тепловая пушка STEHER SG-25, 18 кВт - фото 3
Газовая тепловая пушка STEHER SG-25, 18 кВт - фото 4
Газовая тепловая пушка STEHER SG-25, 18 кВт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Материал корпуса
сталь
Форма корпуса
цилиндрическая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
18
Производительность, м?/ч
500
  • Газовая тепловая пушка STEHER SG-25, 18 кВт - фото 1
  • Газовая тепловая пушка STEHER SG-25, 18 кВт - фото 2
  • Газовая тепловая пушка STEHER SG-25, 18 кВт - фото 3
  • Газовая тепловая пушка STEHER SG-25, 18 кВт - фото 4
  • Газовая тепловая пушка STEHER SG-25, 18 кВт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 020 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741687
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Газовая тепловая пушка STEHER SG-25, 18 кВт
6 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Комплектация
газовый шланг, документация, редуктор
Материал корпуса
сталь
Форма корпуса
цилиндрическая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
18
Производительность, м?/ч
500
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Вентиляция без нагрева
нет
Степень защиты
IP44
Тип топлива
бутан
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
1
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
40
Ширина, см
38.5
Высота, см
21.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х35х23
Вес, кг.
5.8

Описание товара Газовая тепловая пушка STEHER SG-25, 18 кВт

Газовые тепловые пушки STEHER - мощные теплогенераторы, работающие наиболее распространенном виде топлива. Компактный корпус, контроль наличия пламени, биметаллический термопредохранитель и двойное теплоэкранирование. Оптимальное решение для прогрева складских и производственных помещений.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Газовая тепловая пушка STEHER SG-25, 18 кВт




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Комплектация
газовый шланг, документация, редуктор
Материал корпуса
сталь
Форма корпуса
цилиндрическая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
18
Производительность, м?/ч
500
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Вентиляция без нагрева
нет
Развернуть
Степень защиты
IP44
Тип топлива
бутан
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
1
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
40
Ширина, см
38.5
Высота, см
21.5
Страна производитель
Китай
Описание
Газовые тепловые пушки STEHER - мощные теплогенераторы, работающие наиболее распространенном виде топлива. Компактный корпус, контроль наличия пламени, биметаллический термопредохранитель и двойное теплоэкранирование. Оптимальное решение для прогрева складских и производственных помещений.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая тепловая пушка STEHER SG-25, 18 кВт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6020 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...