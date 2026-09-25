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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт купить с доставкой в Москве
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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт

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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 1
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 2
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 3
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 4
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 5
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 6
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 7
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 8
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 9
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 10
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 11
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 12
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
4.8
Производительность, м?/ч
400
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 1
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 2
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 3
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 4
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 5
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 6
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 7
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 8
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 9
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 10
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 11
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 12
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741685
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
4.8
Производительность, м?/ч
400
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP20
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
220 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
30
Ширина, см
20
Высота, см
29
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х29х22
Вес, кг.
3.8

Описание товара Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт

Тепловая пушка электрическая Зубр ТП-5 – компактный прибор с размерами корпуса 280x360x330 мм, мощности которого хватает для эффективного обогрева гаражей, мастерских, загородных домов и прочих помещений площадью до 50 кв.м. В основе работы этой модели лежат ТЭНы большой площади и высокопроизводительный вентилятор, которые обеспечивают производительность теплого воздуха на уровне 315 м?/ч. В зависимости от того, какую температуру при обогреве и как быстро вы хотите получить, вы можете выбрать одну из двух ступеней мощности: 3.2 или 4.8 кВт. Модель также поддерживает работу в режиме вентиляции без нагрева. Тепловая пушка электрическая Зубр ТП-5 облачена в круглый корпус, на верхней части которого предусмотрена ручка для удобного перемещения прибора из одного помещения в другое. Чтобы устройство прослужило как можно дольше, имеется встроенная система защиты от перегрева и от скачков напряжения. Дополнительной защите корпуса от перегрева способствует специальный кожух.



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Отзывы о товаре Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
4.8
Производительность, м?/ч
400
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Развернуть
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP20
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
220 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
30
Ширина, см
20
Высота, см
29
Страна производитель
Россия
Описание
Тепловая пушка электрическая Зубр ТП-5 – компактный прибор с размерами корпуса 280x360x330 мм, мощности которого хватает для эффективного обогрева гаражей, мастерских, загородных домов и прочих помещений площадью до 50 кв.м. В основе работы этой модели лежат ТЭНы большой площади и высокопроизводительный вентилятор, которые обеспечивают производительность теплого воздуха на уровне 315 м?/ч. В зависимости от того, какую температуру при обогреве и как быстро вы хотите получить, вы можете выбрать одну из двух ступеней мощности: 3.2 или 4.8 кВт. Модель также поддерживает работу в режиме вентиляции без нагрева. Тепловая пушка электрическая Зубр ТП-5 облачена в круглый корпус, на верхней части которого предусмотрена ручка для удобного перемещения прибора из одного помещения в другое. Чтобы устройство прослужило как можно дольше, имеется встроенная система защиты от перегрева и от скачков напряжения. Дополнительной защите корпуса от перегрева способствует специальный кожух.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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