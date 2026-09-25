Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт
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Характеристики
Описание товара Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт
Тепловая пушка электрическая Зубр ТП-5 – компактный прибор с размерами корпуса 280x360x330 мм, мощности которого хватает для эффективного обогрева гаражей, мастерских, загородных домов и прочих помещений площадью до 50 кв.м. В основе работы этой модели лежат ТЭНы большой площади и высокопроизводительный вентилятор, которые обеспечивают производительность теплого воздуха на уровне 315 м?/ч. В зависимости от того, какую температуру при обогреве и как быстро вы хотите получить, вы можете выбрать одну из двух ступеней мощности: 3.2 или 4.8 кВт. Модель также поддерживает работу в режиме вентиляции без нагрева. Тепловая пушка электрическая Зубр ТП-5 облачена в круглый корпус, на верхней части которого предусмотрена ручка для удобного перемещения прибора из одного помещения в другое. Чтобы устройство прослужило как можно дольше, имеется встроенная система защиты от перегрева и от скачков напряжения. Дополнительной защите корпуса от перегрева способствует специальный кожух.
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