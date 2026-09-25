Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П24, 24 кВт
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Материал корпуса
металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
24
Производительность, м?/ч
1800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 940 руб.
В наличии
Код товара: 741680
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22 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
24
Производительность, м?/ч
1800
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
нет
Степень защиты
IP20
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
380 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
145
Ширина, см
45
Высота, см
54
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х56х45
Вес, кг.
24
Описание товара Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П24, 24 кВт
Электрическая тепловая пушка ЗУБР 24 кВт Профессионал ТП-П24 с питанием от трехфазной электрической сети. Эффективен для быстрого и направленного обогрева складских и производственных помещений, ангаров и мастерских, благодаря большой площади нагревательных элементов и мощным двигателем вентилятора. Надёжная доработанная конструкция обеспечивает защиту как пользователя, так и тепловой пушки в случае возникновения нештатных ситуаций. Применяется для генерации горячего воздуха, который может быть использован для обогрева, сушки промышленных, складских, вспомогательных помещений и т. д.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
24
Производительность, м?/ч
1800
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
нет
Развернуть
Степень защиты
IP20
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
380 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
145
Ширина, см
45
Высота, см
54
Страна производитель
Китай
Электрическая тепловая пушка ЗУБР 24 кВт Профессионал ТП-П24 с питанием от трехфазной электрической сети. Эффективен для быстрого и направленного обогрева складских и производственных помещений, ангаров и мастерских, благодаря большой площади нагревательных элементов и мощным двигателем вентилятора. Надёжная доработанная конструкция обеспечивает защиту как пользователя, так и тепловой пушки в случае возникновения нештатных ситуаций. Применяется для генерации горячего воздуха, который может быть использован для обогрева, сушки промышленных, складских, вспомогательных помещений и т. д.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П24, 24 кВт - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 22940 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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