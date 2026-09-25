Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-80, 80 кВт
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Характеристики
Описание товара Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-80, 80 кВт
Тепловая пушка газовая Зубр ТПГ-80, имеющая фирменный красный цвет корпуса, обладает широким спектром применения. Помимо обогрева и сушки помещений внушительной площади, устройство может использоваться для монтажа натяжных потолков и размораживания траншей. Максимальная тепловая мощность этой модели достигает 80 кВт, что обеспечивает генерацию горячего воздуха с производительностью на уровне 2300 м?/ч. В зависимости от задач, которые вы хотите решить при помощи представленного прибора, вы сможете отрегулировать тепловую мощность. Тепловая пушка газовая Зубр ТПГ-80 располагает системой пьезоподжига, благодаря которой обеспечивается удобство при ее запуске. Устройство функционирует от наиболее распространенного вида топлива – газа пропан-бутан, расходуя не более 5.9 кг/ч газа и потребляя не более 220 Вт электроэнергии. Модель с I классом электрозащиты отключает подачу газа при внезапном отключении электроэнергии. Покрывающая корпус краска защищает его поверхность от появления коррозии, а пользователя – от получения ожогов.
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