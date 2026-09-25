Top.Mail.Ru
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-80, 80 кВт купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-80, 80 кВт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-80, 80 кВт - фото 1
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-80, 80 кВт - фото 2
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-80, 80 кВт - фото 3
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-80, 80 кВт - фото 4
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-80, 80 кВт - фото 5
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-80, 80 кВт - фото 6
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-80, 80 кВт - фото 7
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-80, 80 кВт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Материал корпуса
сталь
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
80
Производительность, м?/ч
2300
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-80, 80 кВт - фото 1
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-80, 80 кВт - фото 2
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-80, 80 кВт - фото 3
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-80, 80 кВт - фото 4
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-80, 80 кВт - фото 5
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-80, 80 кВт - фото 6
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-80, 80 кВт - фото 7
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-80, 80 кВт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 870 руб. 
Начислим 366 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741675
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-80, 80 кВт
22 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Комплектация
газовый шланг, документация, редуктор давления
Материал корпуса
сталь
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
80
Производительность, м?/ч
2300
Регулировка мощности
нет
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Степень защиты
IP44
Тип топлива
бутан
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
6
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
220
Ширина, см
27
Высота, см
41.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х39х30
Вес, кг.
13.7

Описание товара Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-80, 80 кВт

Тепловая пушка газовая Зубр ТПГ-80, имеющая фирменный красный цвет корпуса, обладает широким спектром применения. Помимо обогрева и сушки помещений внушительной площади, устройство может использоваться для монтажа натяжных потолков и размораживания траншей. Максимальная тепловая мощность этой модели достигает 80 кВт, что обеспечивает генерацию горячего воздуха с производительностью на уровне 2300 м?/ч. В зависимости от задач, которые вы хотите решить при помощи представленного прибора, вы сможете отрегулировать тепловую мощность. Тепловая пушка газовая Зубр ТПГ-80 располагает системой пьезоподжига, благодаря которой обеспечивается удобство при ее запуске. Устройство функционирует от наиболее распространенного вида топлива – газа пропан-бутан, расходуя не более 5.9 кг/ч газа и потребляя не более 220 Вт электроэнергии. Модель с I классом электрозащиты отключает подачу газа при внезапном отключении электроэнергии. Покрывающая корпус краска защищает его поверхность от появления коррозии, а пользователя – от получения ожогов.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-80, 80 кВт




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Комплектация
газовый шланг, документация, редуктор давления
Материал корпуса
сталь
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
80
Производительность, м?/ч
2300
Регулировка мощности
нет
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Степень защиты
IP44
Развернуть
Тип топлива
бутан
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
6
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
220
Ширина, см
27
Высота, см
41.5
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловая пушка газовая Зубр ТПГ-80, имеющая фирменный красный цвет корпуса, обладает широким спектром применения. Помимо обогрева и сушки помещений внушительной площади, устройство может использоваться для монтажа натяжных потолков и размораживания траншей. Максимальная тепловая мощность этой модели достигает 80 кВт, что обеспечивает генерацию горячего воздуха с производительностью на уровне 2300 м?/ч. В зависимости от задач, которые вы хотите решить при помощи представленного прибора, вы сможете отрегулировать тепловую мощность. Тепловая пушка газовая Зубр ТПГ-80 располагает системой пьезоподжига, благодаря которой обеспечивается удобство при ее запуске. Устройство функционирует от наиболее распространенного вида топлива – газа пропан-бутан, расходуя не более 5.9 кг/ч газа и потребляя не более 220 Вт электроэнергии. Модель с I классом электрозащиты отключает подачу газа при внезапном отключении электроэнергии. Покрывающая корпус краска защищает его поверхность от появления коррозии, а пользователя – от получения ожогов.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-80, 80 кВт – стоимость товара 22870 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...