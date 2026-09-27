Top.Mail.Ru
Коммутатор Osnovo OSN-14994 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор Osnovo OSN-14994

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор Osnovo OSN-14994
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741250
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор ,адаптер питания
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х22х8
Вес, г.
300

Описание товара Коммутатор Osnovo OSN-14994

Коммутатор OSNOVO — практичное решение для организации сети без сложной настройки. Настольный форм-фактор позволяет удобно разместить устройство на рабочем месте, а 8 портов RJ45 подходят для подключения нескольких сетевых устройств. Неуправляемый тип делает коммутатор простым в использовании: достаточно подключить кабели, чтобы объединить оборудование в сеть. Базовая скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек обеспечивает гибкую работу с различными сетевыми соединениями. Уровень L2 и таблица MAC-адресов на 2000 записей дополняют возможности устройства для стабильной передачи данных в локальной сети.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов

Отзывы о товаре Коммутатор Osnovo OSN-14994




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор ,адаптер питания
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор OSNOVO — практичное решение для организации сети без сложной настройки. Настольный форм-фактор позволяет удобно разместить устройство на рабочем месте, а 8 портов RJ45 подходят для подключения нескольких сетевых устройств. Неуправляемый тип делает коммутатор простым в использовании: достаточно подключить кабели, чтобы объединить оборудование в сеть. Базовая скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек обеспечивает гибкую работу с различными сетевыми соединениями. Уровень L2 и таблица MAC-адресов на 2000 записей дополняют возможности устройства для стабильной передачи данных в локальной сети.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Osnovo OSN-14994 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...