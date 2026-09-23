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Овощерезка BQ CH2010 Белый-Серый купить с доставкой в Москве
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Овощерезка BQ CH2010 Белый-Серый

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Овощерезка BQ CH2010 Белый-Серый - фото 1
Овощерезка BQ CH2010 Белый-Серый - фото 2
Овощерезка BQ CH2010 Белый-Серый - фото 3
Овощерезка BQ CH2010 Белый-Серый - фото 4
Овощерезка BQ CH2010 Белый-Серый - фото 5
Овощерезка BQ CH2010 Белый-Серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Овощерезка
Тип устройства
мультирезка
Материал корпуса
металл/пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество внутренних отсеков
1
  • Овощерезка BQ CH2010 Белый-Серый - фото 1
  • Овощерезка BQ CH2010 Белый-Серый - фото 2
  • Овощерезка BQ CH2010 Белый-Серый - фото 3
  • Овощерезка BQ CH2010 Белый-Серый - фото 4
  • Овощерезка BQ CH2010 Белый-Серый - фото 5
  • Овощерезка BQ CH2010 Белый-Серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735782
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Овощерезка
Тип устройства
мультирезка
Материал корпуса
металл/пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество внутренних отсеков
1
Комплектация
Моторный блок, блок овощерезки, мелкая терка, крупная терка, терка-измельчитель, шинковка для тонких ломтиков, шинковка для крупных ломтиков, органайзер для хранения сменных насадок, толкатель, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
белый, серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х15
Вес, кг.
1.66

Описание товара Овощерезка BQ CH2010 Белый-Серый

Представляем вашему вниманию универсального кухонного помощника — измельчитель BQ CH2010 в стильном бело-сером исполнении. Это устройство, созданное для тех, кто ценит своё время и любит готовить с удовольствием, превратит рутинную обработку продуктов в быстрый и лёгкий процесс. Мощность двигателя в 150 Вт обеспечивает уверенную и стабильную работу с самыми разными ингредиентами. Вы сможете быстро справиться с овощами, сыром, орехами и многим другим. Аппарат оснащён функциональной мультирезкой, которая открывает безграничные возможности для кулинарного творчества. В комплекте вы найдёте целый набор практичных насадок, аккуратно хранящихся в самом корпусе устройства. Это и две классические тёрки — мелкая и крупная, и специальная тёрка-измельчитель для нежных продуктов. Также в набор входят две удобные шинковки: одна для создания тонких, почти прозрачных ломтиков, идеальных для картофеля гриль или домашних чипсов, а другая — для сочных и крупных кусочков овощей для салатов или рагу. Качество сборки и материалы вызывают доверие. Корпус устройства сочетает прочный металл и износостойкий пластик, что гарантирует долгий срок службы. Для безопасной и устойчивой работы модель оборудована прорезиненными ножками, которые надёжно фиксируют её на столешнице даже при высокой нагрузке. Один метр сетевого шнура обеспечивает достаточную свободу перемещения на кухне, а продуманная конструкция включает в себя специальный отсек для его хранения, что позволяет содержать рабочее пространство в порядке. В комплекте идёт удобный толкатель, который делает процесс загрузки продуктов максимально безопасным и эффективным. С этим измельчителем вы забудете о порезанных пальцах и утомительной ручной работе. Он станет незаменимым ассистентом для приготовления салатов, начинок, закусок и детского питания, значительно экономя ваши силы и время. Это разумный выбор для современной кухни, где важны практичность, надёжность и безупречный результат. Позвольте технологии взять на себя рутину, а себе оставьте удовольствие от творчества и вкусной еды.

Отзывы о товаре Овощерезка BQ CH2010 Белый-Серый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Овощерезка
Тип устройства
мультирезка
Материал корпуса
металл/пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество внутренних отсеков
1
Комплектация
Моторный блок, блок овощерезки, мелкая терка, крупная терка, терка-измельчитель, шинковка для тонких ломтиков, шинковка для крупных ломтиков, органайзер для хранения сменных насадок, толкатель, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
белый, серый
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию универсального кухонного помощника — измельчитель BQ CH2010 в стильном бело-сером исполнении. Это устройство, созданное для тех, кто ценит своё время и любит готовить с удовольствием, превратит рутинную обработку продуктов в быстрый и лёгкий процесс. Мощность двигателя в 150 Вт обеспечивает уверенную и стабильную работу с самыми разными ингредиентами. Вы сможете быстро справиться с овощами, сыром, орехами и многим другим. Аппарат оснащён функциональной мультирезкой, которая открывает безграничные возможности для кулинарного творчества. В комплекте вы найдёте целый набор практичных насадок, аккуратно хранящихся в самом корпусе устройства. Это и две классические тёрки — мелкая и крупная, и специальная тёрка-измельчитель для нежных продуктов. Также в набор входят две удобные шинковки: одна для создания тонких, почти прозрачных ломтиков, идеальных для картофеля гриль или домашних чипсов, а другая — для сочных и крупных кусочков овощей для салатов или рагу. Качество сборки и материалы вызывают доверие. Корпус устройства сочетает прочный металл и износостойкий пластик, что гарантирует долгий срок службы. Для безопасной и устойчивой работы модель оборудована прорезиненными ножками, которые надёжно фиксируют её на столешнице даже при высокой нагрузке. Один метр сетевого шнура обеспечивает достаточную свободу перемещения на кухне, а продуманная конструкция включает в себя специальный отсек для его хранения, что позволяет содержать рабочее пространство в порядке. В комплекте идёт удобный толкатель, который делает процесс загрузки продуктов максимально безопасным и эффективным. С этим измельчителем вы забудете о порезанных пальцах и утомительной ручной работе. Он станет незаменимым ассистентом для приготовления салатов, начинок, закусок и детского питания, значительно экономя ваши силы и время. Это разумный выбор для современной кухни, где важны практичность, надёжность и безупречный результат. Позвольте технологии взять на себя рутину, а себе оставьте удовольствие от творчества и вкусной еды.
Самовывоз
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Отзывы


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