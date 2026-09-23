Slayer - Christ Illusion (0602537466849) виниловая пластинка
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Описание товара Slayer - Christ Illusion (0602537466849) виниловая пластинка
Christ Illusion - (рус. Иллюзия распятия) — девятый студийный альбом американской трэш-метал-группы Slayer, выпущенный 8 августа 2006 года. Альбом получил положительные отзывы и достиг в чартах Billboard 200 пятой позиции, что стало и до сих пор является рекордом для группы. Две песни с Christ Illusion стали победителями в номинациях Грэмми за «лучшее метал исполнение» — «Eyes of the Insane», победившая на 49-й церемонии вручения этой награды, и «Final Six», включённая в виде бонус-трека на специальное издание альбома. Также это первый альбом Slayer, со времён Seasons in the Abyss, в записи которого участвовал ударник Дэйв Ломбардо. При записи альбома группа, впервые со времён Divine Intervention, использовала строй D# (ми-бемоль). Строй был использован в песнях «Jihad», «Flesh Storm», «Catalyst» и «Consfearacy». Песни «Eyes of the Insane», «Supremist», «Skeleton Christ» и «Catatonic» были записаны в строе Drop B, а остаток альбома — в строе Drop C#. Изображение искалеченного Христа, нарисованное художником Лэрри Карроллом для альбома Christ Illusion, подверглось нападкам со стороны общественных организаций и религиозных сообществ. Во избежание критики и проблем с продажей альбома, группе пришлось сделать альтернативную обложку, на которую был заменён оригинал. Тексты песен альбома затрагивают темы терроризма и войны, в том числе песне «Jihad» описывается террористическое нападение 11 сентября 2001 г. Религиозная организация Catholic Secular Forum, основанная в Мумбаи, была крайне недовольна этим фактом и потребовала отозвать альбом. В результате, весь тираж альбома в Индии был отозван и уничтожен индийским EMI.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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