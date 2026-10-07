Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black
Смартфон POCO X8 Pro Max 512 ГБ представлен в черном цвете. Корпус устройства выполнен из стекла и металла. Соответствие стандартам IP68/IP69K гарантирует устойчивость к перепадам температуры, ударам, воздействию пыли и влаги, погружению в воду на глубину до 2 м. Платформа с процессором MediaTek Dimensity 9500s и 12 ГБ оперативной памяти обеспечивает быстродействие системы при запуске приложений, игр, веб-страниц, в режиме многозадачности. Под хранение файлов предусмотрено 512 ГБ. Смартфон POCO X8 Pro Max оснащен безрамочным 6.83-дюймовым экраном. Панель с технологией AMOLED передает четкую контрастную картинку в помещении и на улице в солнечную погоду. Для защиты дисплея от царапин установлено прочное стекло Corning Gorilla Glass 7i. Двойная камера 50+8 Мп с датчиком Light Fusion 600 и ультраширокоугольным сенсором гарантирует детализированные фотографии и видеоролики. На фронтальной стороне расположена селфи-камера 20 Мп. Аккумулятор емкостью 8500 мА*ч позволяет смартфону работать на одном заряде до 2 дней. В устройстве реализованы технологии быстрой проводной зарядки 100 Вт и реверсивной зарядки до 27 Вт.
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