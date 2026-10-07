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Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black

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Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black - фото 1
Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black - фото 2
Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black - фото 3
Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black - фото 4
Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black - фото 5
Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black - фото 6
Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black - фото 7
Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black - фото 8
Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black - фото 9
Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black - фото 10
Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
X8 Pro Max (POCO)
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
2772x1280
Процессор
Mediatek Dimensity 9500s
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black - фото 1
  • Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black - фото 2
  • Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black - фото 3
  • Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black - фото 4
  • Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black - фото 5
  • Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black - фото 6
  • Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black - фото 7
  • Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black - фото 8
  • Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black - фото 9
  • Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black - фото 10
  • Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
37 610 руб.  57 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734739
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Комплектация
чехол,адаптер питания,USB кабель
Линейка
X8 Pro Max (POCO)
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий, стекло
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
2772x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Mediatek Dimensity 9500s
Частота процессора, МГц
3730
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
50 + 8 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
470

Описание товара Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black

Смартфон POCO X8 Pro Max 512 ГБ представлен в черном цвете. Корпус устройства выполнен из стекла и металла. Соответствие стандартам IP68/IP69K гарантирует устойчивость к перепадам температуры, ударам, воздействию пыли и влаги, погружению в воду на глубину до 2 м. Платформа с процессором MediaTek Dimensity 9500s и 12 ГБ оперативной памяти обеспечивает быстродействие системы при запуске приложений, игр, веб-страниц, в режиме многозадачности. Под хранение файлов предусмотрено 512 ГБ. Смартфон POCO X8 Pro Max оснащен безрамочным 6.83-дюймовым экраном. Панель с технологией AMOLED передает четкую контрастную картинку в помещении и на улице в солнечную погоду. Для защиты дисплея от царапин установлено прочное стекло Corning Gorilla Glass 7i. Двойная камера 50+8 Мп с датчиком Light Fusion 600 и ультраширокоугольным сенсором гарантирует детализированные фотографии и видеоролики. На фронтальной стороне расположена селфи-камера 20 Мп. Аккумулятор емкостью 8500 мА*ч позволяет смартфону работать на одном заряде до 2 дней. В устройстве реализованы технологии быстрой проводной зарядки 100 Вт и реверсивной зарядки до 27 Вт.

Отзывы о товаре Смартфон Poco X8 Pro Max 12/512Gb Black




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Комплектация
чехол,адаптер питания,USB кабель
Линейка
X8 Pro Max (POCO)
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий, стекло
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
2772x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Mediatek Dimensity 9500s
Развернуть
Частота процессора, МГц
3730
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
50 + 8 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон POCO X8 Pro Max 512 ГБ представлен в черном цвете. Корпус устройства выполнен из стекла и металла. Соответствие стандартам IP68/IP69K гарантирует устойчивость к перепадам температуры, ударам, воздействию пыли и влаги, погружению в воду на глубину до 2 м. Платформа с процессором MediaTek Dimensity 9500s и 12 ГБ оперативной памяти обеспечивает быстродействие системы при запуске приложений, игр, веб-страниц, в режиме многозадачности. Под хранение файлов предусмотрено 512 ГБ. Смартфон POCO X8 Pro Max оснащен безрамочным 6.83-дюймовым экраном. Панель с технологией AMOLED передает четкую контрастную картинку в помещении и на улице в солнечную погоду. Для защиты дисплея от царапин установлено прочное стекло Corning Gorilla Glass 7i. Двойная камера 50+8 Мп с датчиком Light Fusion 600 и ультраширокоугольным сенсором гарантирует детализированные фотографии и видеоролики. На фронтальной стороне расположена селфи-камера 20 Мп. Аккумулятор емкостью 8500 мА*ч позволяет смартфону работать на одном заряде до 2 дней. В устройстве реализованы технологии быстрой проводной зарядки 100 Вт и реверсивной зарядки до 27 Вт.
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Отзывы


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