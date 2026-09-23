Selena Gomez - Revival (0602547562036) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Selena Gomez
Альбом (сингл)
Revival
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733511
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602547562036]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Selena Gomez
Альбом (сингл)
Revival
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Revival, Kill Em With Kindness, Hands To Myself, Same Old Love, Sober, Good For You - Feat. A$ap Rocky, Camouflage, Me & The Rhythm, Survivors, Body Heat, Rise
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Selena Gomez - Revival (0602547562036) виниловая пластинка
Второй сольный студийный альбом американской певицы Селены Гомес; выпущен 9 октября 2015 года на лейблах Interscope Records и Polydor Records. Это первый проект Селены с новыми лейблами. В 2014 году она выпустила сборник хитов For You в качестве последнего альбома на лейбле Hollywood Records, а также свой последний сингл «The Heart Wants What It Wants»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602547562036]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Selena Gomez
Альбом (сингл)
Revival
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Revival, Kill Em With Kindness, Hands To Myself, Same Old Love, Sober, Good For You - Feat. A$ap Rocky, Camouflage, Me & The Rhythm, Survivors, Body Heat, Rise
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Второй сольный студийный альбом американской певицы Селены Гомес; выпущен 9 октября 2015 года на лейблах Interscope Records и Polydor Records. Это первый проект Селены с новыми лейблами. В 2014 году она выпустила сборник хитов For You в качестве последнего альбома на лейбле Hollywood Records, а также свой последний сингл «The Heart Wants What It Wants»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Selena Gomez - Revival (0602547562036) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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