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Лейка для душа AM.PM Libre F0260022, черный купить с доставкой в Москве
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Лейка для душа AM.PM Libre F0260022, черный

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Лейка для душа AM.PM Libre F0260022, черный - фото 1
Лейка для душа AM.PM Libre F0260022, черный - фото 2
Лейка для душа AM.PM Libre F0260022, черный - фото 3
Лейка для душа AM.PM Libre F0260022, черный - фото 4
Лейка для душа AM.PM Libre F0260022, черный - фото 5
Лейка для душа AM.PM Libre F0260022, черный - фото 6
Лейка для душа AM.PM Libre F0260022, черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
черный
Стиль
модерн
Форма
цилиндрическая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
1
Ширина головки лейки, мм
31
Общая длина лейки, мм
265
  • Лейка для душа AM.PM Libre F0260022, черный - фото 1
  • Лейка для душа AM.PM Libre F0260022, черный - фото 2
  • Лейка для душа AM.PM Libre F0260022, черный - фото 3
  • Лейка для душа AM.PM Libre F0260022, черный - фото 4
  • Лейка для душа AM.PM Libre F0260022, черный - фото 5
  • Лейка для душа AM.PM Libre F0260022, черный - фото 6
  • Лейка для душа AM.PM Libre F0260022, черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730867
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2M
Цвет
черный
Стиль
модерн
Форма
цилиндрическая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
1
Ширина головки лейки, мм
31
Общая длина лейки, мм
265
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
27х4х4
Вес, г.
200

Описание товара Лейка для душа AM.PM Libre F0260022, черный

Лейка для душа AM.PM Libre F0260022, черный

Отзывы о товаре Лейка для душа AM.PM Libre F0260022, черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2M
Цвет
черный
Стиль
модерн
Форма
цилиндрическая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
1
Ширина головки лейки, мм
31
Общая длина лейки, мм
265
Страна производитель
Германия
Описание
Лейка для душа AM.PM Libre F0260022, черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лейка для душа AM.PM Libre F0260022, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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