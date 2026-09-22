Блендер погружной Smeg HBF03PBEU пастельный голубой
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Smeg HBF03PBEU пастельный голубой
Блендеры Smeg — это сочетание элегантного дизайна и современного функционала, идеально вписывающегося в любую кухню. Этот погружной блендер с мощностью 700 Вт справится с любыми задачами, от смешивания до измельчения, благодаря четырем скоростям и режимам работы. Несомненным достоинством является его прочная конструкция: ножи из нержавеющей стали гарантируют долговечность и эффективную работу с любыми ингредиентами. Модель весит всего 1,86 кг, что делает ее достаточно легкой и удобной в эксплуатации. Длина сетевого шнура составляет 1,5 метра, предоставляя свободу движения в процессе приготовления. Блендер выполнен в стильном голубом цвете, что добавит яркий акцент на вашей кухне. Чаша измельчителя изготовлена из высококачественного пластика и предлагает объем 0,5 литра, что позволяет быстро справляться с нарезкой и измельчением продуктов. Также в комплект входит кувшин объемом 1,4 литра, идеально подходящий для приготовления коктейлей, супов и соусов. Производится этот элегантный прибор в Китае под известным брендом Smeg, который славится своим качеством и вниманием к деталям. Если вы ищете надежного помощника, способного удовлетворить все ваши кулинарные потребности, Smeg станет отличным выбором.
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Теги товара: для молочных коктейлей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
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