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коммутатор SNR SNR-S5310X-8TX купить с доставкой в Москве
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коммутатор SNR SNR-S5310X-8TX

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коммутатор SNR SNR-S5310X-8TX - фото 2
коммутатор SNR SNR-S5310X-8TX - фото 3
коммутатор SNR SNR-S5310X-8TX - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
  • коммутатор SNR SNR-S5310X-8TX - фото 1
  • коммутатор SNR SNR-S5310X-8TX - фото 2
  • коммутатор SNR SNR-S5310X-8TX - фото 3
  • коммутатор SNR SNR-S5310X-8TX - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729809
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Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х29х11
Вес, кг.
3.04

Описание товара коммутатор SNR SNR-S5310X-8TX

Коммутатор SNR является высококачественным сетевым устройством, которое обеспечивает надежное соединение и управление сетевым трафиком. Этот управляемый коммутатор форм-фактора "настольный" разработан для оптимизации сетевой инфраструктуры в офисных и домашних условиях. Основные характеристики коммутатора SNR включают 8 портов RJ45 с базовой поддержкой передачи данных на скорости 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет подключать различные устройства с высокой пропускной способностью. Дополнительно устройство оснащено 4 портами SFP с поддержкой скорости до 10 Гбит/с для более быстрого и эффективного сетевого подключения. Коммутатор SNR рассчитан на одновременную работу с более чем 32,000 MAC адресами, обеспечивая гибкость и производительность в управлении сетью. Устройство работает на уровне L2, что предлагает широкий набор функций для управления сетевыми коммутациями и обеспечения безопасности. Несмотря на продвинутый функционал, коммутатор не поддерживает PoE, что делает его отличным выбором для тех, кто не нуждается в этой технологии питания через сеть. С весом всего 3,035 кг, устройство легко интегрируется в рабочую среду. Бренд SNR зарекомендовал себя как надежный производитель сетевого оборудования, и этот коммутатор, безусловно, поддерживает эту репутацию, обеспечивая высокую скорость и стабильность соединений, необходимую для современного сетевого бизнеса и домашнего использования.



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Отзывы о товаре коммутатор SNR SNR-S5310X-8TX




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор SNR является высококачественным сетевым устройством, которое обеспечивает надежное соединение и управление сетевым трафиком. Этот управляемый коммутатор форм-фактора "настольный" разработан для оптимизации сетевой инфраструктуры в офисных и домашних условиях. Основные характеристики коммутатора SNR включают 8 портов RJ45 с базовой поддержкой передачи данных на скорости 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет подключать различные устройства с высокой пропускной способностью. Дополнительно устройство оснащено 4 портами SFP с поддержкой скорости до 10 Гбит/с для более быстрого и эффективного сетевого подключения. Коммутатор SNR рассчитан на одновременную работу с более чем 32,000 MAC адресами, обеспечивая гибкость и производительность в управлении сетью. Устройство работает на уровне L2, что предлагает широкий набор функций для управления сетевыми коммутациями и обеспечения безопасности. Несмотря на продвинутый функционал, коммутатор не поддерживает PoE, что делает его отличным выбором для тех, кто не нуждается в этой технологии питания через сеть. С весом всего 3,035 кг, устройство легко интегрируется в рабочую среду. Бренд SNR зарекомендовал себя как надежный производитель сетевого оборудования, и этот коммутатор, безусловно, поддерживает эту репутацию, обеспечивая высокую скорость и стабильность соединений, необходимую для современного сетевого бизнеса и домашнего использования.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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