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Приемопередатчик Hikvision DS-1H18S/E(C) купить с доставкой в Москве
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Приемопередатчик Hikvision DS-1H18S/E(C)

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Приемопередатчик Hikvision DS-1H18S/E(C) - фото 1
Приемопередатчик Hikvision DS-1H18S/E(C) - фото 2
Приемопередатчик Hikvision DS-1H18S/E(C) - фото 3
Приемопередатчик Hikvision DS-1H18S/E(C) - фото 4
Приемопередатчик Hikvision DS-1H18S/E(C) - фото 5
Приемопередатчик Hikvision DS-1H18S/E(C) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
приемопередатчик
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Цвет
черный
  • Приемопередатчик Hikvision DS-1H18S/E(C) - фото 1
  • Приемопередатчик Hikvision DS-1H18S/E(C) - фото 2
  • Приемопередатчик Hikvision DS-1H18S/E(C) - фото 3
  • Приемопередатчик Hikvision DS-1H18S/E(C) - фото 4
  • Приемопередатчик Hikvision DS-1H18S/E(C) - фото 5
  • Приемопередатчик Hikvision DS-1H18S/E(C) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728070
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип оборудования
приемопередатчик
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Дополнительно
тип кабеля - витая пара
Цвет
черный
Габариты
20x20x10 см
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100

Описание товара Приемопередатчик Hikvision DS-1H18S/E(C)

Передача видеосигнала в режиме реального времени. Высокое качество и стабильное видео. Совместимость с HDCVI/TVI/AHD/CVBS. Дальность передачи: камера без POC макс. 250 м; камера POC макс. 150 м.

Отзывы о товаре Приемопередатчик Hikvision DS-1H18S/E(C)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип оборудования
приемопередатчик
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Дополнительно
тип кабеля - витая пара
Цвет
черный
Габариты
20x20x10 см
Страна производитель
Китай
Описание
Передача видеосигнала в режиме реального времени. Высокое качество и стабильное видео. Совместимость с HDCVI/TVI/AHD/CVBS. Дальность передачи: камера без POC макс. 250 м; камера POC макс. 150 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Приемопередатчик Hikvision DS-1H18S/E(C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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