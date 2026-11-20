Madlib - Shades Of Blue (0602465950687) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Madlib
Альбом (сингл)
Shades Of Blue
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 850 руб.
В наличии
Код товара: 727390
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465950687]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Madlib
Альбом (сингл)
Shades Of Blue
Жанр
Jazz
Трек-лист
Introduction, Slim's Return, Distant Land, Mystic Bounce, Stormy, Blue Note Interlude, Ease, Funky Blue Note, Alfred Lion Interlude, Stepping Into Tomorrow, Andrew Hill Break, Montara, Song For My Father, Footprints, Peace / Dolphin Dance, Outro
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Madlib - Shades Of Blue (0602465950687) виниловая пластинка
Звучание Blue Note прочно закрепилось в хип-хопе с самых ранних дней благодаря сэмплам и ремиксам. Но когда диджею, продюсеру, рэперу и мультиинструменталисту Madlib предоставили полную свободу действий для «расхитления» архивов Blue Note для его шедевра «Shades of Blue» в 2003 году, он поднял планку на совершенно новый уровень. Результатом стал новаторский альбом, включающий ремиксы и переосмысления классических записей Blue Note такими артистами, как Дональд Берд, Бобби Хамфри, Ронни Фостер, Бобби Хатчерсон и Уэйн Шортер. Ограниченная и эксклюзивная версия на виниле небесно-голубого цвета.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465950687]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Madlib
Альбом (сингл)
Shades Of Blue
Жанр
Jazz
Трек-лист
Introduction, Slim's Return, Distant Land, Mystic Bounce, Stormy, Blue Note Interlude, Ease, Funky Blue Note, Alfred Lion Interlude, Stepping Into Tomorrow, Andrew Hill Break, Montara, Song For My Father, Footprints, Peace / Dolphin Dance, Outro
Версия издания
цветной винил, лимитированное
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Звучание Blue Note прочно закрепилось в хип-хопе с самых ранних дней благодаря сэмплам и ремиксам. Но когда диджею, продюсеру, рэперу и мультиинструменталисту Madlib предоставили полную свободу действий для «расхитления» архивов Blue Note для его шедевра «Shades of Blue» в 2003 году, он поднял планку на совершенно новый уровень. Результатом стал новаторский альбом, включающий ремиксы и переосмысления классических записей Blue Note такими артистами, как Дональд Берд, Бобби Хамфри, Ронни Фостер, Бобби Хатчерсон и Уэйн Шортер. Ограниченная и эксклюзивная версия на виниле небесно-голубого цвета.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Madlib - Shades Of Blue (0602465950687) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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