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Kenny Burrell - K.B. Blues (Analogue, Tone Poet) (0602445092574) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kenny Burrell - K.B. Blues (Analogue, Tone Poet) (0602445092574) виниловая пластинка

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Kenny Burrell - K.B. Blues (Analogue, Tone Poet) (0602445092574) виниловая пластинка - фото 1
Kenny Burrell - K.B. Blues (Analogue, Tone Poet) (0602445092574) виниловая пластинка - фото 2
Kenny Burrell - K.B. Blues (Analogue, Tone Poet) (0602445092574) виниловая пластинка - фото 3
Kenny Burrell - K.B. Blues (Analogue, Tone Poet) (0602445092574) виниловая пластинка - фото 4
Kenny Burrell - K.B. Blues (Analogue, Tone Poet) (0602445092574) виниловая пластинка - фото 5
Kenny Burrell - K.B. Blues (Analogue, Tone Poet) (0602445092574) виниловая пластинка - фото 6
Kenny Burrell - K.B. Blues (Analogue, Tone Poet) (0602445092574) виниловая пластинка - фото 7
Kenny Burrell - K.B. Blues (Analogue, Tone Poet) (0602445092574) виниловая пластинка - фото 8
Kenny Burrell - K.B. Blues (Analogue, Tone Poet) (0602445092574) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Kenny Burrell
Альбом (сингл)
BLUES
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kenny Burrell - K.B. Blues (Analogue, Tone Poet) (0602445092574) виниловая пластинка - фото 1
  • Kenny Burrell - K.B. Blues (Analogue, Tone Poet) (0602445092574) виниловая пластинка - фото 2
  • Kenny Burrell - K.B. Blues (Analogue, Tone Poet) (0602445092574) виниловая пластинка - фото 3
  • Kenny Burrell - K.B. Blues (Analogue, Tone Poet) (0602445092574) виниловая пластинка - фото 4
  • Kenny Burrell - K.B. Blues (Analogue, Tone Poet) (0602445092574) виниловая пластинка - фото 5
  • Kenny Burrell - K.B. Blues (Analogue, Tone Poet) (0602445092574) виниловая пластинка - фото 6
  • Kenny Burrell - K.B. Blues (Analogue, Tone Poet) (0602445092574) виниловая пластинка - фото 7
  • Kenny Burrell - K.B. Blues (Analogue, Tone Poet) (0602445092574) виниловая пластинка - фото 8
  • Kenny Burrell - K.B. Blues (Analogue, Tone Poet) (0602445092574) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642851
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Загружаем...
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Загружаем...
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Kenny Burrell - K.B. Blues (Analogue, Tone Poet) (0602445092574) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602445092574]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Kenny Burrell
Альбом (сингл)
BLUES
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Burrell - K.B. Blues (Analogue, Tone Poet) (0602445092574) виниловая пластинка

KB Blues — альбом гитариста Кенни Баррелла, записанный в 1957 году и первоначально выпущенный на японском лейбле Blue Note в 1979 году.записано в 1956 году.

Отзывы о товаре Kenny Burrell - K.B. Blues (Analogue, Tone Poet) (0602445092574) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602445092574]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Kenny Burrell
Альбом (сингл)
BLUES
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
KB Blues — альбом гитариста Кенни Баррелла, записанный в 1957 году и первоначально выпущенный на японском лейбле Blue Note в 1979 году.записано в 1956 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kenny Burrell - K.B. Blues (Analogue, Tone Poet) (0602445092574) виниловая пластинка - стоимость товара 6750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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