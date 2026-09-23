Taylor Swift - Speak Now (Taylor's Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Taylor Swift - Speak Now (Taylor's Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка
Speak Now Speak Now (Taylors Version) - расширенное переиздание третьего студийного альбома американской певицы Тейлор Свифт Speak Now. В него вошли перезаписанные версии 16 песен из делюкс-издания Speak Now и шесть ранее не издававшихся архивных композиций From the Vault. В работе над треками приняли участие Аарон Десснер и Джек Антонофф. В качестве приглашённых вокалистов выступили американские музыканты, рок-группа Fall Out Boy и певица Хейли Уильямс из Paramore. Альбом Speak Now (Taylor’s Version) побил мировой рекорд Spotify по количеству потоков за один день, а все 22 композиции дебютировали в чарте Billboard Hot 100. В оформлении альбома использовались не публиковавшиеся ранее фотографии и рисунки. Релиз представлен на тройном цветном малиновом виниле. Тейлор Свифт - американская кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса. Обладательница более 200 премий, в том числе десяти премий Грэмми, пятнадцати American Music Awards, 1 Emmy, 1 BRIT Awards и 22 Billboard Music Awards. По данным на 2015 год она продала 40 млн альбомов по всему миру. В январе 2010 года Nielsen SoundScan назвал её наиболее успешным цифровым исполнителем в истории музыки.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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