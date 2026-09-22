Триммер Ryobi RLT6130 5133003641
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый электрический
Тип двигателя
электрический
Мощность топливного двигателя, л. с.
600
Мощность электрического двигателя
600
Ширина скашивания
30
Обороты двигателя
9200
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727190
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер садовый электрический
Комплектация
триммерная головка, защитный кожух, леска
Тип двигателя
электрический
Кол-во тактов двигателя
четырехтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
600
Мощность электрического двигателя
600
Антивибрационная система
да
Уровень шума
93.5
Ширина скашивания
30
Обороты двигателя
9200
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х28х14
Вес, кг.
4
Описание товара Триммер Ryobi RLT6130 5133003641
Триммер Ryobi RLT6130 5133003641 применяется для выкашивания травы на приусадебных участках. В качестве режущего элемента используется леска диаметром 1.65 мм. Благодаря телескопической штанге можно отрегулировать длину триммера под рост пользователя. Предусмотрена возможность изменения угла наклона двигателя. Наличие кожуха предохраняет цветы и прочие предметы от повреждений.
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Теги товара: электрический, Антивибрационная система, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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Бренд
Тип товара
Триммер садовый электрический
Комплектация
триммерная головка, защитный кожух, леска
Тип двигателя
электрический
Кол-во тактов двигателя
четырехтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
600
Мощность электрического двигателя
600
Антивибрационная система
да
Уровень шума
93.5
Ширина скашивания
30
Обороты двигателя
9200
Расположение двигателя
нижнее
Развернуть
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Триммер Ryobi RLT6130 5133003641 применяется для выкашивания травы на приусадебных участках. В качестве режущего элемента используется леска диаметром 1.65 мм. Благодаря телескопической штанге можно отрегулировать длину триммера под рост пользователя. Предусмотрена возможность изменения угла наклона двигателя. Наличие кожуха предохраняет цветы и прочие предметы от повреждений.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель сверху
Теги товара: электрический, Антивибрационная система, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель сверху
Теги товара: электрический, Антивибрационная система, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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