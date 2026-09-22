Цепь для пилы DeWalt DT20676-QZ
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722705
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Характеристики
Бренд
Шаг цепи
38"
Совместимость
цепные пилы с шиной 12 дюйм.
Особенности
шаг цепи 3/8 дюйма, ширина паза 1.1 мм
Ширина, мм
120
Высота, мм
10
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х3
Вес, г.
170
Описание товара Цепь для пилы DeWalt DT20676-QZ
Цепь DeWALT 30см DT20676-QZ - это оригинальная пильная цепь длиной 30 см (12"), разработанная для аккумуляторной цепной пилы DeWALT DCM565. Произведена компанией Oregon (США), известной высоким качеством пильной оснастки.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Шаг цепи
38"
Совместимость
цепные пилы с шиной 12 дюйм.
Особенности
шаг цепи 3/8 дюйма, ширина паза 1.1 мм
Ширина, мм
120
Высота, мм
10
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Цепь DeWALT 30см DT20676-QZ - это оригинальная пильная цепь длиной 30 см (12"), разработанная для аккумуляторной цепной пилы DeWALT DCM565. Произведена компанией Oregon (США), известной высоким качеством пильной оснастки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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