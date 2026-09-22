Набор оснастки DeWalt DT70784-QZ
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Дерево, Металл
Комплектация
Биты 25 мм (1xPH1, 30xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 30xPZ2, 1xPZ3, 1xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, 2xT30, 1xT40) - 74 шт.Биты 50 мм (1xPH2, 1хPZ2) - 2 шт.Сверла по дереву (3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм) - 7 шт.Перьевые сверла по дереву (22 мм, 25 мм) - 2 шт.Сверла по металлу (2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм) - 6 шт.Торцевые головки (6 мм, 8 мм, 10 мм, 13 мм) - 4 шт.Зенкер - 1 шт.Адаптер c HEX на Sq 1/4" - 1 шт.Адаптер c HEX на Sq 3/8" - 1 шт., магнитный держатель бит - 2 шт., мини-кейс для бит
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722685
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Дерево, Металл
Дополнительно
форма наконечника бит PH, PZ, T(TX)
Комплектация
Биты 25 мм (1xPH1, 30xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 30xPZ2, 1xPZ3, 1xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, 2xT30, 1xT40) - 74 шт.Биты 50 мм (1xPH2, 1хPZ2) - 2 шт.Сверла по дереву (3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм) - 7 шт.Перьевые сверла по дереву (22 мм, 25 мм) - 2 шт.Сверла по металлу (2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм) - 6 шт.Торцевые головки (6 мм, 8 мм, 10 мм, 13 мм) - 4 шт.Зенкер - 1 шт.Адаптер c HEX на Sq 1/4" - 1 шт.Адаптер c HEX на Sq 3/8" - 1 шт., магнитный держатель бит - 2 шт., мини-кейс для бит
Габариты (ВxГxШ), мм
265x175x50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х5
Вес, кг.
1.44
Описание товара Набор оснастки DeWalt DT70784-QZ
Набор оснастки DeWalt DT70784-QZ
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Бренд
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Дерево, Металл
Дополнительно
форма наконечника бит PH, PZ, T(TX)
Комплектация
Биты 25 мм (1xPH1, 30xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 30xPZ2, 1xPZ3, 1xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, 2xT30, 1xT40) - 74 шт.Биты 50 мм (1xPH2, 1хPZ2) - 2 шт.Сверла по дереву (3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм) - 7 шт.Перьевые сверла по дереву (22 мм, 25 мм) - 2 шт.Сверла по металлу (2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм) - 6 шт.Торцевые головки (6 мм, 8 мм, 10 мм, 13 мм) - 4 шт.Зенкер - 1 шт.Адаптер c HEX на Sq 1/4" - 1 шт.Адаптер c HEX на Sq 3/8" - 1 шт., магнитный держатель бит - 2 шт., мини-кейс для бит
Габариты (ВxГxШ), мм
265x175x50
Страна производитель
Китай
Набор оснастки DeWalt DT70784-QZ
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор оснастки DeWalt DT70784-QZ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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