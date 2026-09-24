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Кабель Ugreen L706 1м Black (65383) купить с доставкой в Москве
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Кабель Ugreen L706 1м Black (65383)

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Кабель Ugreen L706 1м Black (65383) - фото 1
Кабель Ugreen L706 1м Black (65383) - фото 2
Кабель Ugreen L706 1м Black (65383) - фото 3
Кабель Ugreen L706 1м Black (65383) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
серый
  • Кабель Ugreen L706 1м Black (65383) - фото 1
  • Кабель Ugreen L706 1м Black (65383) - фото 2
  • Кабель Ugreen L706 1м Black (65383) - фото 3
  • Кабель Ugreen L706 1м Black (65383) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722596
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель Ugreen L706 1м Black (65383)
1 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х5
Вес, г.
200

Описание товара Кабель Ugreen L706 1м Black (65383)

Кабель UGREEN L706 Grey — это премиальное решение для быстрой зарядки и передачи данных между устройствами с разъёмами USB Type-C. Обладая стильным серым дизайном и прочной тканевой оплёткой, этот кабель сочетает в себе высокую производительность и долговечность. Он идеально подходит для современных смартфонов, ноутбуков, планшетов и других гаджетов, поддерживающих стандарт USB4.0, обеспечивая стабильное соединение и максимальную скорость передачи данных без потерь. Благодаря поддержке мощности до 240 Вт кабель UGREEN L706 Grey способен заряжать даже мощные устройства, такие как игровые ноутбуки или планшеты с высокой энергоёмкостью, без перегрева и снижения эффективности. Это делает его универсальным аксессуаром для дома, офиса или путешествий, где требуется надёжное и быстрое энергоснабжение. Высокоскоростная передача данных до 40 Гбит/с позволяет мгновенно копировать большие файлы, работать с внешними накопителями или подключать мониторы с разрешением 8K — всё это без задержек и потерь качества. Прочность кабеля — одно из его ключевых преимуществ. Плотная тканевая оплётка защищает внутренние проводники от перегибов, механических повреждений и истирания, продлевая срок службы даже при активном использовании. Усиленные разъёмы USB Type-C с позолоченными контактами обеспечивают стабильный контакт и устойчивость к окислению, что особенно важно для длительной эксплуатации. Кабель длиной 1 метр предоставляет достаточную свободу движений, позволяя удобно расположить устройство во время зарядки или синхронизации. UGREEN L706 Grey — это не просто кабель, а продуманный аксессуар для тех, кто ценит качество и функциональность. Его минималистичный серый цвет гармонично впишется в любой интерьер, а компактные размеры позволяют легко брать его с собой в дорогу. Совместимость с широким спектром устройств, включая флагманские смартфоны, планшеты, ноутбуки и периферийные устройства, делает его незаменимым помощником в повседневной жизни. Использование передовых технологий гарантирует безопасность и стабильность работы. Кабель оснащён защитой от перегрузки, короткого замыкания и перегрева, что обеспечивает безопасную зарядку даже при максимальной мощности. Благодаря поддержке стандартов USB Power Delivery и USB4 вы получаете не только высокую скорость передачи данных, но и интеллектуальное распределение энергии для оптимальной работы подключённых устройств. Выбирая UGREEN L706 Grey, вы инвестируете в долговечность, скорость и надёжность. Это идеальный выбор для тех, кто не готов идти на компромиссы и хочет получить лучшее сочетание дизайна, технологий и практичности. Независимо от того, используете ли вы его для зарядки, синхронизации или подключения внешних устройств, этот кабель обеспечит стабильную и эффективную работу в любых условиях.

Отзывы о товаре Кабель Ugreen L706 1м Black (65383)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
UGREEN
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель UGREEN L706 Grey — это премиальное решение для быстрой зарядки и передачи данных между устройствами с разъёмами USB Type-C. Обладая стильным серым дизайном и прочной тканевой оплёткой, этот кабель сочетает в себе высокую производительность и долговечность. Он идеально подходит для современных смартфонов, ноутбуков, планшетов и других гаджетов, поддерживающих стандарт USB4.0, обеспечивая стабильное соединение и максимальную скорость передачи данных без потерь. Благодаря поддержке мощности до 240 Вт кабель UGREEN L706 Grey способен заряжать даже мощные устройства, такие как игровые ноутбуки или планшеты с высокой энергоёмкостью, без перегрева и снижения эффективности. Это делает его универсальным аксессуаром для дома, офиса или путешествий, где требуется надёжное и быстрое энергоснабжение. Высокоскоростная передача данных до 40 Гбит/с позволяет мгновенно копировать большие файлы, работать с внешними накопителями или подключать мониторы с разрешением 8K — всё это без задержек и потерь качества. Прочность кабеля — одно из его ключевых преимуществ. Плотная тканевая оплётка защищает внутренние проводники от перегибов, механических повреждений и истирания, продлевая срок службы даже при активном использовании. Усиленные разъёмы USB Type-C с позолоченными контактами обеспечивают стабильный контакт и устойчивость к окислению, что особенно важно для длительной эксплуатации. Кабель длиной 1 метр предоставляет достаточную свободу движений, позволяя удобно расположить устройство во время зарядки или синхронизации. UGREEN L706 Grey — это не просто кабель, а продуманный аксессуар для тех, кто ценит качество и функциональность. Его минималистичный серый цвет гармонично впишется в любой интерьер, а компактные размеры позволяют легко брать его с собой в дорогу. Совместимость с широким спектром устройств, включая флагманские смартфоны, планшеты, ноутбуки и периферийные устройства, делает его незаменимым помощником в повседневной жизни. Использование передовых технологий гарантирует безопасность и стабильность работы. Кабель оснащён защитой от перегрузки, короткого замыкания и перегрева, что обеспечивает безопасную зарядку даже при максимальной мощности. Благодаря поддержке стандартов USB Power Delivery и USB4 вы получаете не только высокую скорость передачи данных, но и интеллектуальное распределение энергии для оптимальной работы подключённых устройств. Выбирая UGREEN L706 Grey, вы инвестируете в долговечность, скорость и надёжность. Это идеальный выбор для тех, кто не готов идти на компромиссы и хочет получить лучшее сочетание дизайна, технологий и практичности. Независимо от того, используете ли вы его для зарядки, синхронизации или подключения внешних устройств, этот кабель обеспечит стабильную и эффективную работу в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Ugreen L706 1м Black (65383) - по цене 1350 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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