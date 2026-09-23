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Адаптер UGREEN CM209 (50922) USB to RJ45 Ethernet Adapter Aluminum Case серый космос купить с доставкой в Москве
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Адаптер UGREEN CM209 (50922) USB to RJ45 Ethernet Adapter Aluminum Case серый космос

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Адаптер UGREEN CM209 (50922) USB to RJ45 Ethernet Adapter Aluminum Case серый космос - фото 1
Адаптер UGREEN CM209 (50922) USB to RJ45 Ethernet Adapter Aluminum Case серый космос - фото 2
Адаптер UGREEN CM209 (50922) USB to RJ45 Ethernet Adapter Aluminum Case серый космос - фото 3
Адаптер UGREEN CM209 (50922) USB to RJ45 Ethernet Adapter Aluminum Case серый космос - фото 4
Адаптер UGREEN CM209 (50922) USB to RJ45 Ethernet Adapter Aluminum Case серый космос - фото 5
Адаптер UGREEN CM209 (50922) USB to RJ45 Ethernet Adapter Aluminum Case серый космос - фото 6
Адаптер UGREEN CM209 (50922) USB to RJ45 Ethernet Adapter Aluminum Case серый космос - фото 7
Адаптер UGREEN CM209 (50922) USB to RJ45 Ethernet Adapter Aluminum Case серый космос - фото 8
Адаптер UGREEN CM209 (50922) USB to RJ45 Ethernet Adapter Aluminum Case серый космос - фото 9
Адаптер UGREEN CM209 (50922) USB to RJ45 Ethernet Adapter Aluminum Case серый космос - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер UGREEN CM209 (50922) USB to RJ45 Ethernet Adapter Aluminum Case серый космос - фото 1
  • Адаптер UGREEN CM209 (50922) USB to RJ45 Ethernet Adapter Aluminum Case серый космос - фото 2
  • Адаптер UGREEN CM209 (50922) USB to RJ45 Ethernet Adapter Aluminum Case серый космос - фото 3
  • Адаптер UGREEN CM209 (50922) USB to RJ45 Ethernet Adapter Aluminum Case серый космос - фото 4
  • Адаптер UGREEN CM209 (50922) USB to RJ45 Ethernet Adapter Aluminum Case серый космос - фото 5
  • Адаптер UGREEN CM209 (50922) USB to RJ45 Ethernet Adapter Aluminum Case серый космос - фото 6
  • Адаптер UGREEN CM209 (50922) USB to RJ45 Ethernet Adapter Aluminum Case серый космос - фото 7
  • Адаптер UGREEN CM209 (50922) USB to RJ45 Ethernet Adapter Aluminum Case серый космос - фото 8
  • Адаптер UGREEN CM209 (50922) USB to RJ45 Ethernet Adapter Aluminum Case серый космос - фото 9
  • Адаптер UGREEN CM209 (50922) USB to RJ45 Ethernet Adapter Aluminum Case серый космос - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543331
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х2
Вес, г.
80

Описание товара Адаптер UGREEN CM209 (50922) USB to RJ45 Ethernet Adapter Aluminum Case серый космос

Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.

Отзывы о товаре Адаптер UGREEN CM209 (50922) USB to RJ45 Ethernet Adapter Aluminum Case серый космос




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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