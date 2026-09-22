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Характеристики
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольный
Уровень пользователя
для начинающих, для опытных, для любителей
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная E5
Диаметр объектива
150
Максимальное увеличение (X)
230
Фокусное расстояние объектива
750
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722356
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Описание товара Телескоп Veber PolarStar 750/150 EQ5 рефлектор
Телескоп Veber PolarStar 750/150 EQ5 - надежный и легкий зеркальный телескоп-рефлектор на экваториальной монтировке предназначен как начинающим, так и продвинутым любителя астрономии, идеально подходит для наблюдения за искусственными спутниками Земли, изучения небесных тел Солнечной системы и дальнего космоса (видны все астрономические объекты из каталога Мессье, наиболее яркие объекты из каталога NGG). Используемая оптическая схема, где светособирающим элементом является зеркало, позволяет избежать значительной хроматической аберрации. Прибор требует бережного обращения и некоторых познаний в астрономии, тогда работа с ним принесет удовлетворение его владельцу.
Телескоп Veber PolarStar 750/150 EQ5 - надежный и легкий зеркальный телескоп-рефлектор на экваториальной монтировке предназначен как начинающим, так и продвинутым любителя астрономии, идеально подходит для наблюдения за искусственными спутниками Земли, изучения небесных тел Солнечной системы и дальнего космоса (видны все астрономические объекты из каталога Мессье, наиболее яркие объекты из каталога NGG). Используемая оптическая схема, где светособирающим элементом является зеркало, позволяет избежать значительной хроматической аберрации. Прибор требует бережного обращения и некоторых познаний в астрономии, тогда работа с ним принесет удовлетворение его владельцу.
Телескоп Veber PolarStar 750/150 EQ5 рефлектор - купить по цене 34400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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