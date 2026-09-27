Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
150
Расход губок
150
Способ крепления
винты/болты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 020 руб.
В наличии
Код товара: 719291
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Загружаем...
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Загружаем...
12 020 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Тиски
Материал основания
чугун
Ширина губок
150
Расход губок
150
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х26х20
Вес, кг.
19.76
Описание товара Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150)
Слесарные тиски изготовлены высококачественного чугуна с шаровидным графитом и соответствуют самым высоким техническим требованиям. Обеспечивают длительную и качественную работу. Встроенная наковальня и поворотное на 360? основание расширяют функционал использования инструмента. Применяются для зажима различных предметов или их отдельных составных элементов.
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Бренд
Тип инструмента
Тиски
Материал основания
чугун
Ширина губок
150
Расход губок
150
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Слесарные тиски изготовлены высококачественного чугуна с шаровидным графитом и соответствуют самым высоким техническим требованиям. Обеспечивают длительную и качественную работу. Встроенная наковальня и поворотное на 360? основание расширяют функционал использования инструмента. Применяются для зажима различных предметов или их отдельных составных элементов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150) - по цене 12020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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