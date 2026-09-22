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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL454MB1F 25л. 900Вт, черная купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL454MB1F 25л. 900Вт, черная

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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL454MB1F 25л. 900Вт, черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL454MB1F 25л. 900Вт, черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL454MB1F 25л. 900Вт, черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL454MB1F 25л. 900Вт, черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL454MB1F 25л. 900Вт, черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL454MB1F 25л. 900Вт, черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
900 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL454MB1F 25л. 900Вт, черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL454MB1F 25л. 900Вт, черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL454MB1F 25л. 900Вт, черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL454MB1F 25л. 900Вт, черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL454MB1F 25л. 900Вт, черная - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL454MB1F 25л. 900Вт, черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719167
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1200 Вт
Габариты
59.4x38.2x38.8см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х47х46
Вес, кг.
17

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL454MB1F 25л. 900Вт, черная

Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL454MB1F 25л. 900Вт, черная

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL454MB1F 25л. 900Вт, черная




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1200 Вт
Габариты
59.4x38.2x38.8см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL454MB1F 25л. 900Вт, черная
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL454MB1F 25л. 900Вт, черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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