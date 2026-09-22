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Walter Trout - Blues Came Callin (0819873010944) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Walter Trout - Blues Came Callin (0819873010944) виниловая пластинка

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Walter Trout - Blues Came Callin (0819873010944) виниловая пластинка - фото 1
Walter Trout - Blues Came Callin (0819873010944) виниловая пластинка - фото 2
Walter Trout - Blues Came Callin (0819873010944) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Blues Came Callin
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Walter Trout - Blues Came Callin (0819873010944) виниловая пластинка - фото 1
  • Walter Trout - Blues Came Callin (0819873010944) виниловая пластинка - фото 2
  • Walter Trout - Blues Came Callin (0819873010944) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718000
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Walter Trout - Blues Came Callin (0819873010944) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0819873010944]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Blues Came Callin
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Wastin' Away, The World Is Goin' Crazy (And So Am I), The Bottom Of The River, Take A Little Time, The Whale Have Swallowed Me, Willie, Mayall's Piano Boogie, Born In The City, Tight Shoes, The Blues Came Callin', Hard Time, Nobody Moves Me Like You Do
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Walter Trout - Blues Came Callin (0819873010944) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Wastin' Away, The World Is Goin' Crazy (And So Am I), The Bottom Of The River, Take A Little Time, The Whale Have Swallowed Me, Willie, Mayall's Piano Boogie, Born In The City, Tight Shoes, The Blues Came Callin', Hard Time, Nobody Moves Me Like You Do

Отзывы о товаре Walter Trout - Blues Came Callin (0819873010944) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0819873010944]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Blues Came Callin
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Wastin' Away, The World Is Goin' Crazy (And So Am I), The Bottom Of The River, Take A Little Time, The Whale Have Swallowed Me, Willie, Mayall's Piano Boogie, Born In The City, Tight Shoes, The Blues Came Callin', Hard Time, Nobody Moves Me Like You Do
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Wastin' Away, The World Is Goin' Crazy (And So Am I), The Bottom Of The River, Take A Little Time, The Whale Have Swallowed Me, Willie, Mayall's Piano Boogie, Born In The City, Tight Shoes, The Blues Came Callin', Hard Time, Nobody Moves Me Like You Do
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Walter Trout - Blues Came Callin (0819873010944) виниловая пластинка - купить по цене 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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