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Stone Sour - Stone Sour (8719262002630) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stone Sour - Stone Sour (8719262002630) виниловая пластинка

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Stone Sour - Stone Sour (8719262002630) виниловая пластинка - фото 1
Stone Sour - Stone Sour (8719262002630) виниловая пластинка - фото 2
Stone Sour - Stone Sour (8719262002630) виниловая пластинка - фото 3
Stone Sour - Stone Sour (8719262002630) виниловая пластинка - фото 4
Stone Sour - Stone Sour (8719262002630) виниловая пластинка - фото 5
Stone Sour - Stone Sour (8719262002630) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Stone Sour
Альбом (сингл)
STONE SOUR
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stone Sour - Stone Sour (8719262002630) виниловая пластинка - фото 1
  • Stone Sour - Stone Sour (8719262002630) виниловая пластинка - фото 2
  • Stone Sour - Stone Sour (8719262002630) виниловая пластинка - фото 3
  • Stone Sour - Stone Sour (8719262002630) виниловая пластинка - фото 4
  • Stone Sour - Stone Sour (8719262002630) виниловая пластинка - фото 5
  • Stone Sour - Stone Sour (8719262002630) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717367
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Stone Sour - Stone Sour (8719262002630) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262002630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Stone Sour
Альбом (сингл)
STONE SOUR
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Get Inside, Orchids, Cold Reader, Blotter, Choose, Monolith, Inhale, Bother, Blue Study, Take A Number, Idle Hands, Tumult, Omega
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stone Sour - Stone Sour (8719262002630) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Stone Sour - Stone Sour - американская рок-группа, играющая в жанре альтернативный метал. Её основатели - Кори Тейлор, ставший знаменитым как вокалист группы Slipknot, а также барабанщик Джоел Экман. На данный момент группа выпустила пять полноформатных студийных альбомов, один концертный альбом, шестнадцать синглов, а также два мини-альбома. Группа трижды номинировалась на премию Грэмми в номинации "Лучшее метал-исполнение" за композицию "Get Inside" в 2003 году, "Inhale" в 2004, и "30/30-150" в 2006 году.

Отзывы о товаре Stone Sour - Stone Sour (8719262002630) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262002630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Stone Sour
Альбом (сингл)
STONE SOUR
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Get Inside, Orchids, Cold Reader, Blotter, Choose, Monolith, Inhale, Bother, Blue Study, Take A Number, Idle Hands, Tumult, Omega
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Виниловая пластинка Stone Sour - Stone Sour - американская рок-группа, играющая в жанре альтернативный метал. Её основатели - Кори Тейлор, ставший знаменитым как вокалист группы Slipknot, а также барабанщик Джоел Экман. На данный момент группа выпустила пять полноформатных студийных альбомов, один концертный альбом, шестнадцать синглов, а также два мини-альбома. Группа трижды номинировалась на премию Грэмми в номинации "Лучшее метал-исполнение" за композицию "Get Inside" в 2003 году, "Inhale" в 2004, и "30/30-150" в 2006 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Stone Sour - Stone Sour (8719262002630) виниловая пластинка - по цене 3560 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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