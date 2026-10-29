Stone Sour - Stone Sour (8719262002630) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Stone Sour
Альбом (сингл)
STONE SOUR
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 717367
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262002630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Stone Sour
Альбом (сингл)
STONE SOUR
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Get Inside, Orchids, Cold Reader, Blotter, Choose, Monolith, Inhale, Bother, Blue Study, Take A Number, Idle Hands, Tumult, Omega
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stone Sour - Stone Sour (8719262002630) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Stone Sour - Stone Sour - американская рок-группа, играющая в жанре альтернативный метал. Её основатели - Кори Тейлор, ставший знаменитым как вокалист группы Slipknot, а также барабанщик Джоел Экман. На данный момент группа выпустила пять полноформатных студийных альбомов, один концертный альбом, шестнадцать синглов, а также два мини-альбома. Группа трижды номинировалась на премию Грэмми в номинации "Лучшее метал-исполнение" за композицию "Get Inside" в 2003 году, "Inhale" в 2004, и "30/30-150" в 2006 году.
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262002630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Stone Sour
Альбом (сингл)
STONE SOUR
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Get Inside, Orchids, Cold Reader, Blotter, Choose, Monolith, Inhale, Bother, Blue Study, Take A Number, Idle Hands, Tumult, Omega
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Виниловая пластинка Stone Sour - Stone Sour - американская рок-группа, играющая в жанре альтернативный метал. Её основатели - Кори Тейлор, ставший знаменитым как вокалист группы Slipknot, а также барабанщик Джоел Экман. На данный момент группа выпустила пять полноформатных студийных альбомов, один концертный альбом, шестнадцать синглов, а также два мини-альбома. Группа трижды номинировалась на премию Грэмми в номинации "Лучшее метал-исполнение" за композицию "Get Inside" в 2003 году, "Inhale" в 2004, и "30/30-150" в 2006 году.
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Купить Stone Sour - Stone Sour (8719262002630) виниловая пластинка - по цене 3560 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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