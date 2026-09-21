Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Stilla U
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
10
Максимальная температура нагрева воды
65
Время нагрева воды
20
Установка
настенная
Форма бака
прямоугольная
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%5 130 руб. 7 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714343
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Характеристики
Бренд
Защитный анод
Да
Особенности
эко-режим
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
10
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
65
Время нагрева воды
20
Установка
настенная
Форма бака
прямоугольная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
32.4x27.7x32.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х33
Вес, кг.
8.4
Описание товара Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Stilla U
Водонагреватель малого объема Royal Thermo Stilla — идеальное решение для малогабаритных помещений. Компактный и стильный прибор безукоризненно выручит вас на даче и в городской квартире в период отключения горячей воды. В коллекции представлены модели с подключением к системе водоснабжения, как снизу, так и сверху.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Защитный анод
Да
Особенности
эко-режим
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
10
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
65
Время нагрева воды
20
Развернуть
Установка
настенная
Форма бака
прямоугольная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
32.4x27.7x32.4
Страна производитель
Китай
Водонагреватель малого объема Royal Thermo Stilla — идеальное решение для малогабаритных помещений. Компактный и стильный прибор безукоризненно выручит вас на даче и в городской квартире в период отключения горячей воды. В коллекции представлены модели с подключением к системе водоснабжения, как снизу, так и сверху.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Stilla U - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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