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Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Stilla U купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Stilla U

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Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Stilla U - фото 1
Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Stilla U - фото 2
Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Stilla U - фото 3
Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Stilla U - фото 4
Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Stilla U - фото 5
Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Stilla U - фото 6
Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Stilla U - фото 7
Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Stilla U - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
10
Максимальная температура нагрева воды
65
Время нагрева воды
20
Установка
настенная
Форма бака
прямоугольная
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
2
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Stilla U - фото 1
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Stilla U - фото 2
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Stilla U - фото 3
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Stilla U - фото 4
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Stilla U - фото 5
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Stilla U - фото 6
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Stilla U - фото 7
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Stilla U - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
5 130 руб.  7 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714343
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Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Защитный анод
Да
Особенности
эко-режим
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
10
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
65
Время нагрева воды
20
Установка
настенная
Форма бака
прямоугольная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
32.4x27.7x32.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х33
Вес, кг.
8.4

Описание товара Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Stilla U

Водонагреватель малого объема Royal Thermo Stilla — идеальное решение для малогабаритных помещений. Компактный и стильный прибор безукоризненно выручит вас на даче и в городской квартире в период отключения горячей воды. В коллекции представлены модели с подключением к системе водоснабжения, как снизу, так и сверху.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Stilla U




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Защитный анод
Да
Особенности
эко-режим
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
10
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
65
Время нагрева воды
20
Развернуть
Установка
настенная
Форма бака
прямоугольная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
32.4x27.7x32.4
Страна производитель
Китай
Описание
Водонагреватель малого объема Royal Thermo Stilla — идеальное решение для малогабаритных помещений. Компактный и стильный прибор безукоризненно выручит вас на даче и в городской квартире в период отключения горячей воды. В коллекции представлены модели с подключением к системе водоснабжения, как снизу, так и сверху.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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