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Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule Plus O купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule Plus O

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Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule Plus O - фото 1
Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule Plus O - фото 2
Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule Plus O - фото 3
Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule Plus O - фото 4
Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule Plus O - фото 5
Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule Plus O - фото 6
Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule Plus O - фото 7
Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule Plus O - фото 8
Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule Plus O - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
65
Время нагрева воды
21
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Тип ТЭНа
мокрый
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
2
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule Plus O - фото 1
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule Plus O - фото 2
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule Plus O - фото 3
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule Plus O - фото 4
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule Plus O - фото 5
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule Plus O - фото 6
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule Plus O - фото 7
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule Plus O - фото 8
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule Plus O - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
4 860 руб.  7 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714332
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
65
Время нагрева воды
21
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Водонагреватель, инструкция, гарантийный талон
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
32.4
Высота, см
32.4
Глубина, см
31.5
Габариты (ВxШxГ), см
32,4x32.4x31.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х37х35
Вес, кг.
8.8

Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule Plus O

В серии водонагревателей Capsule Plus с эмалированным внутренним баком воплотилась идея создать компактный прибор с удобным управлением и высокой надежностью.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule Plus O




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
65
Время нагрева воды
21
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Водонагреватель, инструкция, гарантийный талон
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Развернуть
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
32.4
Высота, см
32.4
Глубина, см
31.5
Габариты (ВxШxГ), см
32,4x32.4x31.5
Страна производитель
Китай
Описание
В серии водонагревателей Capsule Plus с эмалированным внутренним баком воплотилась идея создать компактный прибор с удобным управлением и высокой надежностью.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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