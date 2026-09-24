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Кабель UGREEN AV119-10596 (10596) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN AV119-10596 (10596)

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Кабель UGREEN AV119-10596 (10596) - фото 1
Кабель UGREEN AV119-10596 (10596) - фото 2
Кабель UGREEN AV119-10596 (10596) - фото 3
Кабель UGREEN AV119-10596 (10596) - фото 4
Кабель UGREEN AV119-10596 (10596) - фото 5
Кабель UGREEN AV119-10596 (10596) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
jack 3.5 мм
Разъем 2
jack 3.5 мм
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
черный
  • Кабель UGREEN AV119-10596 (10596) - фото 1
  • Кабель UGREEN AV119-10596 (10596) - фото 2
  • Кабель UGREEN AV119-10596 (10596) - фото 3
  • Кабель UGREEN AV119-10596 (10596) - фото 4
  • Кабель UGREEN AV119-10596 (10596) - фото 5
  • Кабель UGREEN AV119-10596 (10596) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713976
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Длина провода
0.5
Разъем подключения
jack 3.5 мм
Разъем 1
jack 3.5 мм
Разъем 2
jack 3.5 мм
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х2
Вес, г.
12

Описание товара Кабель UGREEN AV119-10596 (10596)

Безупречное качество звука с аудиокабелем UGREEN 3.5 мм — идеальным решением для подключения смартфона, ноутбука, компьютера или другого устройства к колонкам, автомобилю или наушникам. Кабель длиной 0.5 метра обеспечивает свободу движений и комфорт при использовании, а прямой и угловой штекеры (Male-to-Male) гарантируют удобное подключение даже в труднодоступных местах. Прочный, стильный корпус в серебристом цвете и круглая форма кабеля делают его не только надежным, но и эстетичным аксессуаром. Этот AUX-кабель — идеальный выбор для тех, кто ценит стабильное соединение и чистый звук без искажений.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN AV119-10596 (10596)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Длина провода
0.5
Разъем подключения
jack 3.5 мм
Разъем 1
jack 3.5 мм
Разъем 2
jack 3.5 мм
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Безупречное качество звука с аудиокабелем UGREEN 3.5 мм — идеальным решением для подключения смартфона, ноутбука, компьютера или другого устройства к колонкам, автомобилю или наушникам. Кабель длиной 0.5 метра обеспечивает свободу движений и комфорт при использовании, а прямой и угловой штекеры (Male-to-Male) гарантируют удобное подключение даже в труднодоступных местах. Прочный, стильный корпус в серебристом цвете и круглая форма кабеля делают его не только надежным, но и эстетичным аксессуаром. Этот AUX-кабель — идеальный выбор для тех, кто ценит стабильное соединение и чистый звук без искажений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN AV119-10596 (10596) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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