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Кабель Baseus Supeior 1m Black (CALYS-A01) купить с доставкой в Москве
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Кабель Baseus Supeior 1m Black (CALYS-A01)

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Кабель Baseus Supeior 1m Black (CALYS-A01) - фото 1
Кабель Baseus Supeior 1m Black (CALYS-A01) - фото 2
Кабель Baseus Supeior 1m Black (CALYS-A01) - фото 3
Кабель Baseus Supeior 1m Black (CALYS-A01) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
черный
  • Кабель Baseus Supeior 1m Black (CALYS-A01) - фото 1
  • Кабель Baseus Supeior 1m Black (CALYS-A01) - фото 2
  • Кабель Baseus Supeior 1m Black (CALYS-A01) - фото 3
  • Кабель Baseus Supeior 1m Black (CALYS-A01) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713950
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Характеристики

Бренд
Baseus
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type-A, Lightning
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
44

Описание товара Кабель Baseus Supeior 1m Black (CALYS-A01)

Кабель Baseus Superior Series Fast Charging предназначен для быстрой зарядки iPhone и других гаджетов с разъемом Lightning от сетевого зарядного устройства с портом USB. Кроме того, с его помощью можно перекинуть файлы со смартфона на ноутбук и наоборот. Благодаря использованию прочных и износостойких материалов, он будет долго вам служить. В комплекте к нему идет ремешок-органайзер, который облегчает хранение и предотвращает спутывание шнура в сумке или ящике тумбочки. Преимущества кабеля USB 2.0 A (m) - Lightning (m) 1м Baseus Superior Series Fast Charging - Черный (CALYS-A01) Поддерживает быструю зарядку Провод рассчитан на ток до 2.4 А, а, значит, подойдет и для ускоренной зарядки мобильных устройств.

Отзывы о товаре Кабель Baseus Supeior 1m Black (CALYS-A01)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type-A, Lightning
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Baseus Superior Series Fast Charging предназначен для быстрой зарядки iPhone и других гаджетов с разъемом Lightning от сетевого зарядного устройства с портом USB. Кроме того, с его помощью можно перекинуть файлы со смартфона на ноутбук и наоборот. Благодаря использованию прочных и износостойких материалов, он будет долго вам служить. В комплекте к нему идет ремешок-органайзер, который облегчает хранение и предотвращает спутывание шнура в сумке или ящике тумбочки. Преимущества кабеля USB 2.0 A (m) - Lightning (m) 1м Baseus Superior Series Fast Charging - Черный (CALYS-A01) Поддерживает быструю зарядку Провод рассчитан на ток до 2.4 А, а, значит, подойдет и для ускоренной зарядки мобильных устройств.
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Отзывы


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