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Slayer - South Of Heaven (0602537467921) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Slayer - South Of Heaven (0602537467921) виниловая пластинка

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Slayer - South Of Heaven (0602537467921) виниловая пластинка - фото 2
Slayer - South Of Heaven (0602537467921) виниловая пластинка - фото 3
Slayer - South Of Heaven (0602537467921) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
South Of Heaven
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Slayer - South Of Heaven (0602537467921) виниловая пластинка - фото 1
  • Slayer - South Of Heaven (0602537467921) виниловая пластинка - фото 2
  • Slayer - South Of Heaven (0602537467921) виниловая пластинка - фото 3
  • Slayer - South Of Heaven (0602537467921) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711912
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Характеристики

Бренд
American Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0602537467921]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
South Of Heaven
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
South Of Heaven, Silent Scream, Live Undead, Behind The Crooked Cross, Mandatory Suicide, Ghosts Of War, Read Between The Lies, Cleanse The Soul, Dissident Aggressor, Spill The Blood
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slayer - South Of Heaven (0602537467921) виниловая пластинка

"South of Heaven" - четвертый студийный альбом американской трэш-метал-группы Slayer. Он был выпущен в июле 1988 года на лейбле Рика Рубина Def Jam Recordings. Релиз стал вторым альбомом группы, спродюсированным Рубином, после "Reign in Blood" (1986). Учитывая новаторский спид-металлический темп "Reign in Blood", Slayer намеренно замедлили темп на "South of Heaven" и использовали неискаженные гитары и приглушенный вокал. Этот альбом стал последним для группы на лейбле Def Jam. Slayer – культовая американская трэш-метал-группа из Хантингтон-Парка, штат Калифорния. Команда была образована в 1981 году гитаристами Керри Кингом и Джеффом Ханнеманом, барабанщиком Дейвом Ломбардо и басистом/вокалистом Томом Арайей. Быстрый и агрессивный музыкальный стиль Slayer сделал их одной из групп "большой четверки" трэш-метала, наряду с Metallica, Megadeth и Anthrax. Последний состав Slayer сформировался из Арайи, Кинга, барабанщика Пола Бостафа (который заменил Ломбардо в 1992 году и снова в 2013 году) и гитариста Гэри Холта (который заменил Ханнемана в 2011 году). Барабанщик Йон Детте также был членом группы. В первоначальном составе группы Кинг, Ханнеман и Арайя участвовали в написании текстов, а вся музыка была написана Кингом и Ханнеманом. Лирика группы и оформление альбомов, в которых затрагиваются такие проблемы общества, как серийные убийцы, пытки, геноцид, организованная преступность, тайные общества, оккультизм, расизм и война, вызвали запреты на выпуск альбомов, задержки с выступлениями и издание материалов, судебные иски и критику со стороны различных сообществ. Тем не менее, их музыка оказала большое влияние, на нее ссылались многие группы, описывая как музыкальное влияние команды, так и визуальные и лирические заимствования; третий альбом группы, «Reign in Blood» (1986), был описан как один из самых тяжелых и влиятельных альбомов трэш-метала. Slayer выпустила двенадцать студийных альбомов, три концертных альбома, бокс-сет, шесть музыкальных видеоклипов, два EP и альбом обложек. Четыре студийных альбома группы получили золотую сертификацию в США. Slayer продали 5 миллионов копий в США с 1991 по 2013 год, по данным Nielsen SoundScan, и более 20 миллионов по всему миру. Группа получила пять номинаций на премию Грэмми, выиграв одну в 2007 году за песню "Eyes of the Insane" и одну в 2008 году за песню "Final Six", обе с альбома «Christ Illusion» (2006). После более чем трех десятилетий записей и выступлений Slayer объявили в январе 2018 года о начале прощального тура, который прошел с мая 2018 года по ноябрь 2019 года, после чего знаменитая команда распустилась.

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Характеристики
Бренд
American Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0602537467921]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
South Of Heaven
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
South Of Heaven, Silent Scream, Live Undead, Behind The Crooked Cross, Mandatory Suicide, Ghosts Of War, Read Between The Lies, Cleanse The Soul, Dissident Aggressor, Spill The Blood
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"South of Heaven" - четвертый студийный альбом американской трэш-метал-группы Slayer. Он был выпущен в июле 1988 года на лейбле Рика Рубина Def Jam Recordings. Релиз стал вторым альбомом группы, спродюсированным Рубином, после "Reign in Blood" (1986). Учитывая новаторский спид-металлический темп "Reign in Blood", Slayer намеренно замедлили темп на "South of Heaven" и использовали неискаженные гитары и приглушенный вокал. Этот альбом стал последним для группы на лейбле Def Jam. Slayer – культовая американская трэш-метал-группа из Хантингтон-Парка, штат Калифорния. Команда была образована в 1981 году гитаристами Керри Кингом и Джеффом Ханнеманом, барабанщиком Дейвом Ломбардо и басистом/вокалистом Томом Арайей. Быстрый и агрессивный музыкальный стиль Slayer сделал их одной из групп "большой четверки" трэш-метала, наряду с Metallica, Megadeth и Anthrax. Последний состав Slayer сформировался из Арайи, Кинга, барабанщика Пола Бостафа (который заменил Ломбардо в 1992 году и снова в 2013 году) и гитариста Гэри Холта (который заменил Ханнемана в 2011 году). Барабанщик Йон Детте также был членом группы. В первоначальном составе группы Кинг, Ханнеман и Арайя участвовали в написании текстов, а вся музыка была написана Кингом и Ханнеманом. Лирика группы и оформление альбомов, в которых затрагиваются такие проблемы общества, как серийные убийцы, пытки, геноцид, организованная преступность, тайные общества, оккультизм, расизм и война, вызвали запреты на выпуск альбомов, задержки с выступлениями и издание материалов, судебные иски и критику со стороны различных сообществ. Тем не менее, их музыка оказала большое влияние, на нее ссылались многие группы, описывая как музыкальное влияние команды, так и визуальные и лирические заимствования; третий альбом группы, «Reign in Blood» (1986), был описан как один из самых тяжелых и влиятельных альбомов трэш-метала. Slayer выпустила двенадцать студийных альбомов, три концертных альбома, бокс-сет, шесть музыкальных видеоклипов, два EP и альбом обложек. Четыре студийных альбома группы получили золотую сертификацию в США. Slayer продали 5 миллионов копий в США с 1991 по 2013 год, по данным Nielsen SoundScan, и более 20 миллионов по всему миру. Группа получила пять номинаций на премию Грэмми, выиграв одну в 2007 году за песню "Eyes of the Insane" и одну в 2008 году за песню "Final Six", обе с альбома «Christ Illusion» (2006). После более чем трех десятилетий записей и выступлений Slayer объявили в январе 2018 года о начале прощального тура, который прошел с мая 2018 года по ноябрь 2019 года, после чего знаменитая команда распустилась.
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