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Характеристики
Тип товара
Монтировка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
182 990 руб.
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Описание товара Монтировка Sky-Watcher Fusion 120i с треногой
Монтировка Sky-Watcher Fusion 120i – это высокотехнологичный инструмент для ведения точных наблюдений за космическими объектами (планетами, галактиками, звездами и т. д.), общего обзора звездного неба и трекинга интересующих пользователя конкретных небесных тел. Отличительной чертой Fusion 120i является система автоматического наведения SynScan GOTO с базой данных из 40000+ наименований космических объектов. Управление системой происходит через подключение к смартфону или планшету, которое возможно благодаря встроенному модулю Wi-Fi, либо через кнопочный пульт SynScan (входит в комплект поставки). Все, что необходимо сделать пользователю, – это выбрать нужный объект из списка, а последующий процесс наведения на него система произведет самостоятельно.
Монтировка Sky-Watcher Fusion 120i – это высокотехнологичный инструмент для ведения точных наблюдений за космическими объектами (планетами, галактиками, звездами и т. д.), общего обзора звездного неба и трекинга интересующих пользователя конкретных небесных тел. Отличительной чертой Fusion 120i является система автоматического наведения SynScan GOTO с базой данных из 40000+ наименований космических объектов. Управление системой происходит через подключение к смартфону или планшету, которое возможно благодаря встроенному модулю Wi-Fi, либо через кнопочный пульт SynScan (входит в комплект поставки). Все, что необходимо сделать пользователю, – это выбрать нужный объект из списка, а последующий процесс наведения на него система произведет самостоятельно.
Монтировка Sky-Watcher Fusion 120i с треногой - купить по цене 182990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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