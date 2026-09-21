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Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 купить с доставкой в Москве
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Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519

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Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 1
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 2
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 3
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 4
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 5
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 6
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 7
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 8
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 9
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 10
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 11
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 12
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 13
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вакуумные упаковщики
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 1
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 2
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 3
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 4
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 5
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 6
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 7
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 8
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 9
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 10
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 11
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 12
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 13
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708708
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вакуумные упаковщики
Размеры в упаковке, см
43х24х14
Вес, кг.
2.87

Описание товара Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519

Вакууматор Kitfort КТ-1519 призван обеспечивать долгие сроки хранения ваших любимых продуктов. Продукты, упакованные под вакуумом, сохраняют свежесть и не портятся существенно дольше по сравнению с обычными условиями хранения.

Отзывы о товаре Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1519




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вакуумные упаковщики
Описание
Вакууматор Kitfort КТ-1519 призван обеспечивать долгие сроки хранения ваших любимых продуктов. Продукты, упакованные под вакуумом, сохраняют свежесть и не портятся существенно дольше по сравнению с обычными условиями хранения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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