Can - Unlimited Edition (4015887232419) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Unlimited Edition
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707966
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Характеристики
Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spoon Records
Barcode
[4015887232419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Unlimited Edition
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Gomorrha, Doko E, LH 702 (Nairobi-M?nchen), Im Too Leise, Musette, Blue Bag (Inside Paper), E.F.S. No. 27, TV Spot, E.F.S. No. 7, The Empress And The Ukraine King, E.F.S. No. 10, Mother Upduff, E.F.S. No. 36, Cutaway, Connection, Fall Of Another Year, E.F.S. No. 8, Transcendental Express, Ibis
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швеция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Can - Unlimited Edition (4015887232419) виниловая пластинка
Сборник группы Can, выпущенный в 1986 году. Он состоит из двух пластинок и включает в себя ранее неизданные записи, а также редкие треки и альтернативные версии песен. Этот альбом представляет собой хорошую возможность для слушателей ознакомиться с экспериментальным звучанием группы и их уникальным стилем.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spoon Records
Barcode
[4015887232419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Unlimited Edition
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Gomorrha, Doko E, LH 702 (Nairobi-M?nchen), Im Too Leise, Musette, Blue Bag (Inside Paper), E.F.S. No. 27, TV Spot, E.F.S. No. 7, The Empress And The Ukraine King, E.F.S. No. 10, Mother Upduff, E.F.S. No. 36, Cutaway, Connection, Fall Of Another Year, E.F.S. No. 8, Transcendental Express, Ibis
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швеция
Сборник группы Can, выпущенный в 1986 году. Он состоит из двух пластинок и включает в себя ранее неизданные записи, а также редкие треки и альтернативные версии песен. Этот альбом представляет собой хорошую возможность для слушателей ознакомиться с экспериментальным звучанием группы и их уникальным стилем.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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