Тостер Bosch TAT 3M127
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность
950 Вт
Основной цвет
бежевый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Функции особенности
функция подогрева, функция размораживания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 220 руб.
В наличии
Код товара: 707451
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
1
Дополнительный цвет
красный
Картинки
нет
Прочее
решетка для подогрева булочек, 7 степеней обжаривания
Страна бренда
Германия
Страна производства
Китай
Тип управления
механическое
Функции и особенности
функция подогрева, функция размораживания
Материал корпуса
пластик
Мощность
950 Вт
Основной цвет
бежевый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
нет
Функции особенности
функция подогрева, функция размораживания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х24х21
Вес, кг.
2.3
Описание товара Тостер Bosch TAT 3M127
Тостер Bosch TAT3M127 является идеальным выбором для людей, которые ценят не только высокое качество, но и элегантный дизайн. Бренд Bosch известен своей надежностью и инновационностью, и именно эта модель подтверждает эти характеристики. На первый взгляд он выделяется своим красивым бежевым цветом и изготовлением из прочного пластика.
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Теги товара: на 2 тоста
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Бренд
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
1
Дополнительный цвет
красный
Картинки
нет
Прочее
решетка для подогрева булочек, 7 степеней обжаривания
Страна бренда
Германия
Страна производства
Китай
Тип управления
механическое
Функции и особенности
функция подогрева, функция размораживания
Материал корпуса
пластик
Мощность
950 Вт
Развернуть
Основной цвет
бежевый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
нет
Функции особенности
функция подогрева, функция размораживания
Страна производитель
Китай
Тостер Bosch TAT3M127 является идеальным выбором для людей, которые ценят не только высокое качество, но и элегантный дизайн. Бренд Bosch известен своей надежностью и инновационностью, и именно эта модель подтверждает эти характеристики. На первый взгляд он выделяется своим красивым бежевым цветом и изготовлением из прочного пластика.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Тостер Bosch TAT 3M127 – стоимость товара 5220 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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