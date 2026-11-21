Уцененный товар Электрочайник Redmond KM238 серо-голубой отличное состояние, 706593
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%3 670 руб. 4 074 руб.
В наличии
Код товара: 706593
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Загружаем...
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Загружаем...
3 670 руб. -10%
4 074 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х22х22
Вес, кг.
1.19
Описание товара Уцененный товар Электрочайник Redmond KM238 серо-голубой отличное состояние
Комплектность: коробка, чайник, подставка, документация
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка)
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Комплектность: коробка, чайник, подставка, документация
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка)
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Уцененный товар Электрочайник Redmond KM238 серо-голубой отличное состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3670 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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