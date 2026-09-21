Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red
Погрузитесь с головой в любимые приложения, фильмы и игры и наслаждайтесь высоким качеством экрана HUAWEI X-True с технологией HDR Vivid и адаптивной частотой обновления 1–120 Гц, благодаря которой каждое проведение по экрану, прокрутка и смена изображения выполняются невероятно плавно, вызывая восхищение. Суперпрочное стекло Kunlun Glass 2-го поколения в 25 раз более ударопрочное и способно выдержать испытания как в повседневной жизни, так и в неожиданных экстремальных ситуациях. Внутренний экран смартфона из углеродного волокна на 65% прочнее и обладает уровнем сопротивления экструзии 380 ГПа, благодаря чему способен выдержать всевозможное давление. Рамка из алюминиевого сплава 550 Мпа устойчива к падениям и другим воздействиям. Изготовленный из высокопрочной стали 1900 Мпа механизм обеспечивает компактность и плавное сгибание, что подтверждается испытанием временем. Водонепроницаемость класса IPX8 при погружении на 2 метра защищает ваш смартфон от случайных брызг или неожиданно разлившейся воды. Распределенная инновационная система охлаждения обеспечивает эффективный отвод тепла и быстро охлаждает смартфон даже при интенсивной нагрузке благодаря размещению основных источников генерирования тепла в разных секторах смартфона, графеновому материалу с высокой теплопроводностью 2000 Вт/(м·K) и 3D-механизму жидкостного охлаждения с испарительной камерой.
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