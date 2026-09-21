Весы напольные электронные Vitek VT-1985 макс.180кг
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703619
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
33х32х20
Вес, кг.
1.2
Описание товара Весы напольные электронные Vitek VT-1985 макс.180кг
Весы напольные электронные Vitek VT-1985 макс.180кг
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Весы напольные электронные Vitek VT-1985 макс.180кг
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, диагностические, с bluetooth, с памятью, стеклянные, российские
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, диагностические, с bluetooth, с памятью, стеклянные, российские
Весы напольные электронные Vitek VT-1985 макс.180кг - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1050 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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