Кресло офисное Defender DUBLIN BEIGE
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Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 700 руб.
В наличии
Код товара: 702946
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 700 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.02х0.64х0.32
Вес, кг.
13.6
Описание товара Кресло офисное Defender DUBLIN BEIGE
Кресло офисное Defender DUBLIN бежевого цвета с механизмом качания топ-ган оснащено нерегулируемыми пластиковыми подлокотниками. Мягкость сиденья с обивкой из экокожи обеспечивает полиуретановый наполнитель.
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Кресло офисное Defender DUBLIN бежевого цвета с механизмом качания топ-ган оснащено нерегулируемыми пластиковыми подлокотниками. Мягкость сиденья с обивкой из экокожи обеспечивает полиуретановый наполнитель.
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Купить Кресло офисное Defender DUBLIN BEIGE - по цене 6700 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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