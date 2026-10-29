Кресло офисное Defender AKVILON GREY
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Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 980 руб.
В наличии
Код товара: 702953
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 980 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.08х0.61х0.28
Вес, кг.
9.9
Описание товара Кресло офисное Defender AKVILON GREY
Кресло офисное Defender AKVILON с дизайном в сером и черном цветах и механизмом качания топ-ган оснащено откидными подлокотниками. Мягкость сиденья с тканевой обивкой обеспечивает полиуретановый наполнитель. Сетчатая спинка комфортна при любой температуре в помещении.
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Кресло офисное Defender AKVILON с дизайном в сером и черном цветах и механизмом качания топ-ган оснащено откидными подлокотниками. Мягкость сиденья с тканевой обивкой обеспечивает полиуретановый наполнитель. Сетчатая спинка комфортна при любой температуре в помещении.
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Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Кресло офисное Defender AKVILON GREY - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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