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Кресло Бюрократ CH-380F молочный джунгли на ножках металл купить с доставкой в Москве
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Кресло Бюрократ CH-380F молочный джунгли на ножках металл

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Кресло Бюрократ CH-380F молочный джунгли на ножках металл - фото 1
Кресло Бюрократ CH-380F молочный джунгли на ножках металл - фото 2
Кресло Бюрократ CH-380F молочный джунгли на ножках металл - фото 3
Кресло Бюрократ CH-380F молочный джунгли на ножках металл - фото 4
Кресло Бюрократ CH-380F молочный джунгли на ножках металл - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло Бюрократ CH-380F молочный джунгли на ножках металл - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-380F молочный джунгли на ножках металл - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-380F молочный джунгли на ножках металл - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-380F молочный джунгли на ножках металл - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-380F молочный джунгли на ножках металл - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 703236
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло Бюрократ CH-380F молочный джунгли на ножках металл
5 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
89х62х59
Вес, кг.
10.1

Описание товара Кресло Бюрократ CH-380F молочный джунгли на ножках металл

Кресло Бюрократ CH-380F с обивкой из велюра на металлических ножках с пластиковыми заглушками обладает стильным и практичным дизайном, позволяя с комфортом проводить время в офисе, дома или кабинете. Благодаря разнообразной цветовой палитре кресло можно подобрать к любому интерьеру. Основа спинки выполнена из сварного металлического каркаса, основа сиденья выполнена из фанеры. Плотный наполнитель из поролона сохраняет свою упругость даже после нескольких лет использования. Кресло обито легкоочищающейся износостойкой тканью. Кресло отлично подойдет для дома, для офиса, для кабинета.

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-380F молочный джунгли на ножках металл




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Описание
Кресло Бюрократ CH-380F с обивкой из велюра на металлических ножках с пластиковыми заглушками обладает стильным и практичным дизайном, позволяя с комфортом проводить время в офисе, дома или кабинете. Благодаря разнообразной цветовой палитре кресло можно подобрать к любому интерьеру. Основа спинки выполнена из сварного металлического каркаса, основа сиденья выполнена из фанеры. Плотный наполнитель из поролона сохраняет свою упругость даже после нескольких лет использования. Кресло обито легкоочищающейся износостойкой тканью. Кресло отлично подойдет для дома, для офиса, для кабинета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Бюрократ CH-380F молочный джунгли на ножках металл - по цене 5380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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