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Кресло офисное Defender Office черный, сетка, регулир. подлокот купить с доставкой в Москве
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Кресло офисное Defender Office черный, сетка, регулир. подлокот

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Кресло офисное Defender Office черный, сетка, регулир. подлокот - фото 1
Кресло офисное Defender Office черный, сетка, регулир. подлокот - фото 2
Кресло офисное Defender Office черный, сетка, регулир. подлокот - фото 3
Кресло офисное Defender Office черный, сетка, регулир. подлокот - фото 4
Кресло офисное Defender Office черный, сетка, регулир. подлокот - фото 5
Кресло офисное Defender Office черный, сетка, регулир. подлокот - фото 6
Кресло офисное Defender Office черный, сетка, регулир. подлокот - фото 7
Кресло офисное Defender Office черный, сетка, регулир. подлокот - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло офисное Defender Office черный, сетка, регулир. подлокот - фото 1
  • Кресло офисное Defender Office черный, сетка, регулир. подлокот - фото 2
  • Кресло офисное Defender Office черный, сетка, регулир. подлокот - фото 3
  • Кресло офисное Defender Office черный, сетка, регулир. подлокот - фото 4
  • Кресло офисное Defender Office черный, сетка, регулир. подлокот - фото 5
  • Кресло офисное Defender Office черный, сетка, регулир. подлокот - фото 6
  • Кресло офисное Defender Office черный, сетка, регулир. подлокот - фото 7
  • Кресло офисное Defender Office черный, сетка, регулир. подлокот - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702933
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кресло офисное Defender Office черный, сетка, регулир. подлокот
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
67х60х54
Вес, кг.
10.9

Описание товара Кресло офисное Defender Office черный, сетка, регулир. подлокот

Кресло офисное Defender OFFICE черного цвета с механизмом качания топ-ган оснащено откидными пластиковыми подлокотниками. Мягкость сиденья с обивкой из ткани обеспечивает полиуретановый наполнитель.

Отзывы о товаре Кресло офисное Defender Office черный, сетка, регулир. подлокот




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Кресло офисное Defender OFFICE черного цвета с механизмом качания топ-ган оснащено откидными пластиковыми подлокотниками. Мягкость сиденья с обивкой из ткани обеспечивает полиуретановый наполнитель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло офисное Defender Office черный, сетка, регулир. подлокот - стоимость товара 5590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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