Кресло игровое Defender CARDINAL BLACK
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Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 080 руб.
В наличии
Код товара: 702941
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 080 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
86х49х32
Вес, кг.
17.3
Описание товара Кресло игровое Defender CARDINAL BLACK
Компьютерное кресло с функцией вибромассажа - у данной модели 7 встроенных массажных головок. Высокий уровень комфорта обеспечивается за счет спинки, которая отклоняется до 135°, мягких подлокотников и подставки для ног. Выбирать тип массажа и регулировать его интенсивность можно с помощью пульта управления, которым комплектуется кресло.
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Компьютерное кресло с функцией вибромассажа - у данной модели 7 встроенных массажных головок. Высокий уровень комфорта обеспечивается за счет спинки, которая отклоняется до 135°, мягких подлокотников и подставки для ног. Выбирать тип массажа и регулировать его интенсивность можно с помощью пульта управления, которым комплектуется кресло.
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Кресло игровое Defender CARDINAL BLACK - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11080 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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